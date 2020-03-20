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  4. DOKAS Başkanı Sancak'tan asansör üreticilerine ''zam'' tepkisi:

DOKAS Başkanı Sancak'tan asansör üreticilerine ''zam'' tepkisi:

TRABZON HABERLERİ  | 20.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

"Ülkemizin geçtiği şu zor günlerde herkes elini taşın altına koymalı, derdimiz zam olmamalıdır"

Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (DOKAS) Başkanı Barış Sancak, asansör üreticilerinin, yaşanan krizi ve dövizdeki hareketliliği fırsat bilerek zam açıklamaya çalıştığını iddia etti.

Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde koronavirüsün tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin bu süreci daha az zararla atlatabilmesi için "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi''ni kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Sancak, şunları kaydetti:

"Bu paketin asıl amacı, üretici, tüketici ve devletin birlikte hareket ederek bu sürecin en doğru ve en az hasarla yönetilmesine olanak sağlamaktır ama bakıyoruz ki asansör sektörünün üreticileri bu krizi ve dövizdeki hareketliliği fırsat bilerek, zam paketlerini tebliğ etmeye çalışıyorlar. Ticari faaliyetin neredeyse olmadığı piyasa koşullarında firmaları ve piyasayı zam zorbalığıyla zorlamayın. Fırsatçılık yapmayın. Ülkemizin geçtiği şu zor günlerde herkes elini taşın altına koymalıdır, derdimiz zam olmamalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
DOKAS Başkanı Barış Sancak Trabzon

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