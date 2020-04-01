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DOKTOB Başkanı Okutur; “Ülkemizin bu sorunu yeneceğine inancım tam”

MUĞLA HABERLERİ  | 01.04.2020 18:29 | Son Güncelleme

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Koronavirüs salgını dolayısıyla açıklama yaptı.DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, yaptığı yazılı açıklamada, sağduyulu davranarak en kısa sürede bu sorunu yeneceklerine inancının tam olduğunu vurguladı.Koronavirüsün küresel krize dönüşerek yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini söyleyen Okutur; “Bu süreçte Devletimiz elinden geleni yapacaktır.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Koronavirüs salgını dolayısıyla açıklama yaptı.
DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, yaptığı yazılı açıklamada, sağduyulu davranarak en kısa sürede bu sorunu yeneceklerine inancının tam olduğunu vurguladı.
Koronavirüsün küresel krize dönüşerek yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini söyleyen Okutur; “Bu süreçte Devletimiz elinden geleni yapacaktır. İletişim bakımından Yerel Yönetimler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Öncelikle yapmamız gereken, asla umutsuzluğa düşmeden, iki ay moralimizi yüksek tutarak, kendimizi, ailemizi, dostlarımızı ve çevremizi virüsün etkilerinden korurken geleceğe umutla bakarak, birbirimizle dayanışmaya, yardımcı olmaya çok ihtiyacımız olacaktır. İnsanlık tarihinde büyük salgınlar felaketler yaşanmış sonrasında insanoğlu çözümlerini bularak daha güçlü etkin ekonomi ve üretimi yeniden oluşturmuştur. Türk Milleti kendi tarihinde her zaman büyük zorluklar ve yaşam savaşı vermiştir. Bir araya gelindiğinde ise zorlukları aşan ortak ideallerde ve hedeflerde birleşen büyük atılımları gerçekleştiren bir ülke olmuşuz.” ifadelerini kullandı.
Okutur, açıklamasına şöyle devam etti; “Amerika’da ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, sosyal medyada yaptığı yorumda; ‘Korona virüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız hatta birçoğumuz yakalandı ama fark etmedi, hatta hastalığı atlattı, aynen grip virüsünde olduğu gibi önümüzde ki on yıllar boyunca korona virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz. Belli bir süre sonra biz virüslere bağışıklık kazanacağız, virüslerle mutasyona uğrayarak beraber yaşamaya alışacağız’ diyor. Bölgemizde bulunan tüm turistik tesis, otel, restoran, kafe, bar ve benzeri işletmelerin şuan geçici bir süre kapalı olması gerek virüsün yayılma hızını gerekse bölgemizde oluşacak menfi hastalık propagandasını önlemesi açısından önemdir. Günlük hayatımızda hijyen ve diyaloglarımıza dikkat etmeliyiz. Gelecekte Tarım, gıda üretimi, sağlık ve turizm zorlu dönemin en kritik lokomotif sektörü olacaktır. Tarımsal üretimde ve turizmde sorunlar yaşamamak için tarıma ve turizme her türlü destek sağlanmalıdır. Kesinlikle Ülkemize ve kendimize güvenerek, sağduyulu davranarak en kısa sürede bu sorunu yeneceğimize inancım sonsuzdur. Ülkemize sağlıklı günler dilerim.”

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