Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi

Robin Williams'ın sıra dışı ve iyimser bir doktoru canlandırdığı "Patch Adams" gibi filmlerin izlendiği ve yorumlandığı çevrim içi derslere öğrencilerin de ilgisi yoğun oldu.

Doktor adaylarına tıbbın yanı sıra kültürel ve sanatsal eğitim sunmak, onların empati yeteneğini geliştirmek amacıyla başlatılan derslerde Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kerem Kaban eşliğinde öğrenciler film çözümlemesi yapmaya başladı.

Görme ve işitme engelliler, down sendromlular, otizmliler ve sığınmacıların film çözümlemesi aracılığıyla toplumla bütünleşmesini ve daha iyi sosyal iletişim kurmasını sağlayan yöntem, "Sinema ve Tıp" başlığı altında İzmir Tınaztepe Üniversitesinin seçmeli ders programına girdi.

"Sinema filmlerinin psikoz bozukluklar haricinde bazı psikolojik sorunların tedavisinde kullanılması yöntemi" olarak bilinen "film terapi" ile doktor adayları da tanıştı.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'deki bir üniversitede tıp ile sanatı bütünleştirmek, yeni nesil doktorların kültürel ve sosyal yönlerini de geliştirmek amacıyla "film terapi" uygulaması ve eğitimi başlatıldı.

- "Öğrenciler için bir vaha gibi"

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp öğrencilerinin toplumdan ve sanattan uzak kalmasını istemediklerini söyledi.

Fakültenin seçmeli dersleri arasına sanat ve kültür alanından dersler koyduklarını belirten Özer, sinemanın hayatı gösteren yönünden faydalanmak için "Sinema ve Tıp" eğitimi vermeye başladıklarını ifade etti.

Özer, Yaşar Üniversitesinde film terapiyle ilgili çalışmalar yapan yönetmen Kerem Kaban ile çalıştıklarını kaydederek, "Sinema ve hekimliği birleştirmeyi istedik. Yetiştirdiğimiz hekimlerin hastayla iletişim kurabilen, sadece kitaplardaki bilgileri uygulayan değil sosyal yönleri de gelişmiş insanlar olmasını istiyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem tıp dünyasını hem de geleceğin doktorlarını stresli ve zorlu çalışma koşullarına sürüklediğini aktaran Özer, "Çevrim içi derslerimiz sürüyor. Bu yoğun eğitim içinde sinema öğrencilerimiz için bir vaha gibi oldu. Onların da rahatlamasını ve mutlu olmasını hedefledik, bu dersle onlara güzel bir hediye sunmuş olduk." ifadelerini kullandı.