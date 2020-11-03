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Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi

MUĞLA HABERLERİ  | 03.11.2020 17:51 | Son Güncelleme

Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi

Eşiyle İzmir'de yaşayan doktor ikiz çocuklarını ziyarete gittikleri sırada meydana gelen depremde hayatını kaybeden kişi, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verildi.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren ve cansız bedeni 2 gün sonra çıkarılan Ali Bildirici'nin cenazesi, kara yoluyla ilçeye getirildi. 58 yaşındaki Bildirici'nin cenazesi, Atlıdere Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı.

Bildirici, daha sonra Atlıdere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, Bildirici'nin oğulları Çağlar ve Çağdaş Bildirici, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ailenin yakınlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Enkazından yaralı çıkarılan Bildirici'nin eşi Gülgün Bildirici'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Mumcular Eczanesi
Bodrum
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