Doktorla tartıştı, ortalığı ayağa kaldırdı

Hastaneye ulaşan ekipler çatı katında arama yaparken, çocuk başka bir yerde çıktı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Özel Dünyam Hastanesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan B.Ç. (13) hastanede doktorla tartıştı. Doktora sinirlenen B.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hastanenin çatı katında olduğunu ve intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanenin çatı katında arama yapan ekipler, çocuğa ulaşamadı. B.Ç. bir süre sonra hastanenin önünde bekleyen polislerin yanına gelerek yaşananları anlatırken, aile de çocuğa tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

