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  4. Doktorlar'ın ikilisi Devrim Nas ile Bekir Aksoy yıllar sonra bir araya geldi

Doktorlar'ın ikilisi Devrim Nas ile Bekir Aksoy yıllar sonra bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinin oyuncuları Devrim Nas ile Bekir Aksoy yıllar sonra bir araya geldi. Yakışıklı oyuncu, Aksoy ile çekildiği kareyi sosyal medyadan paylaştı.

Doktorlar'ın ikilisi Devrim Nas ile Bekir Aksoy yıllar sonra bir araya geldi

Normalleşme sürecinin ardından birçok ünlü soluğu tatilde aldı. Bu isimlere yakışıklı oyuncu Devrim Nas da katıldı. Tatilde 'Doktorlar' dizisinde rol aldığı Bekir Aksoy ile bir araya gelen Devrim Nas, o ana dair bir fotoğrafı sosyal medya hesabından hesabından paylaştı.

Nas, paylaşımına; "Buluşma... Gün kızıla kavuşurken tuzu üstünde hafif bir esinti denizden bu yana... Sohbetlerimizin arasındaki suskunluklara çocuklarımızın heyecanlı, neşeli sesleri karışıyor artık... Evet, Doktorlar bizim için kıymetli bir iş... Ama bunun dışında otuz yıla uzanıyor dostluğumuz... Büyümek... Yaş almak... Durulmak, ama yerinde saymamak... Sadeleşmek... Böylesi iyi, hoş... Şükür ve minnet... Dileğim bu, herkes için de..." notunu düştü.

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İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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