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Doktorlar’ın Jülide’sinin son halini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle büyüledi

15.07.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz yapımlar arasında yer alan Doktorlar dizisinin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Dizide Arslan’ın aşkı Jülide’ye hayat veren Mehtap Altunok güzelliğiyle dikkat çekmişti. Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Altunok’un son halini görenler çok şaşırdı.

Oyuncuları arasında Yasemin Özilhan, Kutsi, Yağmur Atacan, Aysun Kayacı, Melike Güner ve Bekir Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. 'Doktor Jülide' karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Mehtap Altunok’un son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

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2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisi yüksek reytingler alarak büyük ses getirmişti.

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Şimdilerde 51 yaşında olan Mehtap Altunok, dizinin kadrosuna katılarak adeta ününe ün kattı.

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Dizide Arslan'la diyalogları çok sevilen doktor Jülide'yi canlandıran Altunok ekran macerasına 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisiyle başladı.

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Tutsak ve Genco'da da rol alan ünlü isim Doktorlar'dan sonra bir süre ekranda yer almadı.

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ABD'ye yerleşen Mehtap Altunok, 2015 yılında yayınlanan Baba Candır dizisinden gelen teklif nedeniyle Türkiye'ye döndü.

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Sonrasında başrollerini Nilay Deniz, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Çatı Katı Aşk dizisinde 'Şenay Karaca' rolüyle izleyici karşısına çıktı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel isim sık sık gündelik yaşamına dair karelerini paylaşıyor.

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Yıllara meydan okuyan Mehtap Altunok'a takipçileri "Güzeller güzeli", "Melek gülüşlü güzel kadın", "Hala çok güzelsiniz" yorumlarında bulunuyor.

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doktorlar Oyuncu aysun yaşında

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