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Doktorlar'ın Suat'ı Bekir Aksoy'a eski eşi sert çıktı! 'Oğlumun üzerinden reklam yapılmasına dayanamıyorum'

23.03.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Suat karakteri ile tanıdığımız ve son olarak da Yasak Elma dizisinde karşımıza çıkan Bekir Aksoy sosyal medya hesabı üzerinden oğlunun doğum gününü kutladı. Aksoy'un bu paylaşımına eski eşi sert çıktı. Derya Çavuşoğlu 'Oğlumun üzerinden reklam yapılmasına dayanamıyorum' diyerek tepki gösterdi.

Doktorlar'ın Suat'ı Bekir Aksoy'a eski eşi sert çıktı! 'Oğlumun üzerinden reklam yapılmasına dayanamıyorum'

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Doktorlar'da Suat karakteri ile hafızalarımıza kazınan Bekir Aksoy son olarak Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da izleyicisinin karşısına çıktı.

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aksoy bugün sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Bekir Aksoy’un Derya Çavuşoğlu’yla evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir bugün 9 yaşına bastı. Aksoy oğluyla eski fotoğraflarını yayınladı ve altına şu sözleri not düştü:

Bekir Aksoy 1

''İLK GÖZ AĞRIM''

''Emir’im iyi ki doğdun canım oğlum… Duygularımız, ruhlarımız, gölgelerimiz birbirine karışmış ve sen nerede olursan ol, hangi zaman diliminde, hangi an da, hangi duygu da, inan bende her an o anların içindeyim. Seni çok seviyorum ilk göz ağrım'' ifadelerini kullandı.

Bekir Aksoy 2

''SOSYAL MEDYADA REKLAM YAPILMASINA DAYANAMIYORUM''

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksoy’un bu paylaşımı eski eşi Derya Çavuşoğlu’nun tepkisini çekti. Çavuşoğlu’nun yakınlarına “Üç yıldır oğlumu hiçbir şekilde arayıp sormuyor. Oğlumun üzerinden sosyal medyada reklam yapılmasına dayanamıyorum” dediği öğrenildi. Bekir Aksoy’un paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

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