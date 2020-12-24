DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR- "Bu hastalık büyük acılara neden olabiliyor"

İBRAHİM YALDIZ - Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Ürke Selen Sağlam ve Kardiyoloji Uzmanı İlke Erbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çaba gösteriyor.

Hastanenin pandemi birimlerinde çalışan Sağlam ve Erbay, zorlu süreçte hastalarının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapıyor. Hastaların daha rahat nefes alması için fedakarca çalışan doktorlar, maske takmayan ve salgını ciddiye almayanları görünce moral bozukluğu yaşıyor.

Acil Tıp Uzmanı Ürke Selen Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana pandemi birimlerinin tamamında görev yaptığını söyledi.

Kovid-19'un tüm etkilerinin devam ettiğini belirten Sağlam, bu nedenle vatandaşların alınan tedbirlere uymasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığının salgının önlenebilmesi ve daha fazla insanın ölmemesi için gereken mücadeleyi verdiğini ifade eden Sağlam, "Kovid-19 tüm gücüyle etkisini sürdürüyor. Genç, düzenli spor yapan, sigara kullanmayan Kovid-19 hastası, kalbi durmuş şekilde hastaneye getirildi. Acil serviste hayata döndürdük. Şu an yoğun bakımda yatıyor. 'Ben gencim, kronik bir hastalığım yok, benim tedbirlere uymama, maska takmama gerek yok' gibi düşüncelere kapılmayın. Bu hastalık herkeste farklı şekilde kendini gösteriyor ve büyük acılara neden olabiliyor." diye konuştu.