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DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Rahat nefes alabilmek için devamlı yüzüstü yatmak isteyen hastalarımız var"

24.02.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Uğur Aydoğan: - "Yaşlı hastaların yanı sıra genç hastalarımız da oldu. Ek bir hastalığı olmayan insanlar da virüsten etkilendi" - "Hastaların birçoğu ölüm korkusu yaşıyor sonuçta. Rahat nefes alabilmek için devamlı yüzüstü yatmak isteyen hastalarımız var. Biz de elimizden geleni yapıyoruz"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Uğur Aydoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde tedavi gören hastaların yaşadıklarını anlattı.

Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinin hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından zor bir dönem olmaya devam ettiğini söyledi.

Salgının başından itibaren sağlıkçılar olarak özverili çalışma yürüttüklerini anlatan Aydoğan, virüsün genç yaşlı demeden çok sayıda kişiyi hasta ettiğini vurguladı.

Nefes almakta sıkıntı yaşayan hastalarla süreci yürütmenin kendileri açısından bir hayli zor olduğuna işaret eden Aydoğan, "Tedaviye cevap veren hastalarımız da oldu ama maalesef yoğun bakım süreci yaşayan ve hayatını kaybeden hastalarımız da oldu." dedi.

Aydoğan, yoğun bakım döneminin hastalar için çok zorlu geçtiğinin altını çizerek "Yaşlı hastaların yanı sıra genç hastalarımız da oldu. Ek bir hastalığı olmayan insanlar da virüsten etkilendi. Bu kişiler bize genel olarak nefes darlığı şikayetiyle geldiler. Tabii nefes alamayan hastalarla beraber yaşamak hiç kolay olmuyor. Bu süreç hastalarımız için zor geçiyor. Servise yeni yatırdığımız 70 yaşında bir hasta sabah kendisiyle konuştuğumda, bana bir gecesinin üç yıl gibi geçtiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Bazı hastaların, günler sonra rahat şekilde yemek yiyebilmeye dahi çok sevindiğini aktaran Aydoğan, yoğun bakım ünitesine gelen birçok hastanın ise ölüm korkusu yaşandığını belirtti.

​​​​​​​- "Her kaybettiğimiz hastaya üzüldük"

Hastaların sağlıklarına kavuşmaları için mücadeleyi sürdürdüklerini ancak vatandaşların desteklerine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Aydoğan, şunları kaydetti:

"Hastaların birçoğu ölüm korkusu yaşıyor sonuçta. Rahat nefes alabilmek için devamlı yüzüstü yatmak isteyen hastalarımız var. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama her hastada başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Her kaybettiğimiz hastaya üzüldük. Herkes için yıpratıcı olan bu sürecin artık bitmesini istiyoruz. Eminiz ki vatandaşlarımız da istiyor. Başından beri söylendiği gibi biraz daha dikkatli olursak virüsten kurtulmuş olacağız. Çünkü sadece sağlık çalışanlarının değil hep beraber mücadele edilmesi gereken bir salgınla karşı karşıyayız."

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