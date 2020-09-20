DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Servisten kaçmaya çalışan Kovid-19 hastası da oldu, eşinin cenazesine gidemeyen de"

ERZURUM/ERZİNCAN (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ/BARIŞ YALÇINKAYA - Erzurum ve Erzincan'daki doktorlar, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklarla mücadelede enfeksiyon, acil servis ve dahili branşlarının yanı sıra yoğun bakımlarda ön cephede görev alan doktor ve sağlık çalışanları, yüzlerine taktığı kat kat maskeler, giyindikleri koruyucu tulum, önlük ve siperliklerle mesai mefhumu gözetmeden hastalara şifa için çalışıyor.

Tedavi ve tanı sürecinde gece gündüz demeden Kovid-19 hastalarıyla iç içe olan doktorlar, virüsün bulaşma riski de en yüksek kişiler arasında bulunuyor. Doktorlar, salgın döneminde sevdiklerine ayıracağı zamanın çoğunu da hastalarla geçiriyor.

Hastalığı bulaştırmamak için evlerine gitmeden zaman zaman sadece görüntülü arayarak ya da telefonla konuşarak ailesiyle hasret gideren doktorlar, salgın yüzünden kaybettikleri meslektaşlarının acısını yüreklerinde taşıyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, AA muhabirine, Kovid-19 hastalarının yattığı servislerde çalışan personelin büyük özveriyle çalıştığını belirterek, "Uykusuz ve çok yorgun dönemlerimiz oldu, süreci bugüne kadar getirdik. Çok dramatik öyküler oldu. Çarşafı ip yaparak servisten kaçmaya çalışan Kovid-19 hastası da oldu, eşinin cenazesine gidemeyen de." dedi.