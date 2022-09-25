YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

25.09.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

İSTANBUL (AA) - Doktorlar, özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Beyaz Reform, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis yasası düzenlemeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaretinde doktorlar, sağlık personeli ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği doktorlar, kendilerine yönelik son dönemde hayata geçen düzenlemeler dolayısıyla memnuniyetlerini ifade etti.

Hekimler, özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Beyaz Reform'un yanı sıra sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis yasası düzenlemeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve Sağlık Bakanlığının bu yıl yapacağı 85 bin personel alımının 32 bininin tıbbi sekreter kadrosuna ayrılmasının da kendilerini memnun ettiğini belirten doktorlar, özellikle tıbbi sekreter alımı sayesinde iş yüklerinin azalacağını, bu sayede hastalarına daha uzun zaman ayırabileceklerini dile getirdi.

- Doktora sürpriz doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında İç Hastalıkları Asistan Doktoru Ali Nail Yağcı'nın eşi, İç Hastalıkları Asistan Doktoru Fatma Aktaş Yağcı için düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasına da katıldı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sağlık çalışanları ve vatandaşları geri çevirmeyen Erdoğan, yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Topaloğlu'nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin kafeterya bölümünde "Sigara içmeyenler içenlere örnek olsun." tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldıİSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu:
Konya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandıKonya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanları cumhurbaşkanı erdoğan ziyaret

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:01
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.