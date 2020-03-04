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Doktorlarda öğretmen ve öğrencilere Yeşilay semineri

SAMSUN HABERLERİ  | 04.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Samsun’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla İstiklal Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi (Ticaret Meslek Lisesi) öğretmenlerine ve öğrencilerine Dahiliye Uzm.

Doktorlarda öğretmen ve öğrencilere Yeşilay semineri

Samsun’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla İstiklal Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi (Ticaret Meslek Lisesi) öğretmenlerine ve öğrencilerine Dahiliye Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat ve Çocuk Psikiyatri Doç. Dr. Murat Yüce tarafından sağlık semineri verildi.
Büyük Anadolu Hastaneleri doktorları tarafından 1 - 7 Mart Yeşilay Haftası Nedeni İle İstiklal Teknik Ve Mesleki Anadolu Lisesi (Ticaret Meslek Lisesi) öğretmenlerine ve öğrencilerine sağlık semineri verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Sağlık alanında 23 yıllık tecrübesiyle Büyük Anadolu Hastaneleri özel sağlık hizmetleri açısından Samsun’un ilk özel hastanesi olma özeliğini taşımaktadır. Bu süreç içinde Samsun halkından aldığı güç ve güvenle alanında büyük çalışmalara imza atan, hastanemiz sağlık turizminde sadece ülkemiz değil, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine otel konforunda son teknolojik donanım ve tecrübesi ile hizmet vermektedir. Bu anlamda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da alanında uzman doktorlarımızın katılımı ile 7’den 77’ye bilgilendirmeye yönelik seminerler düzenlemekteyiz. Bugünde siz değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimizle bir aradayız. Sizlere sıcak misafirperverliğinizden ötürü teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.
Daha sonra Dahiliye Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat ve Çocuk Psikiyatri Doç. Dr. Murat Yüce alanlarında bilgiler vererek öğretmen ve öğrencilerin sorularına da yanıt verdiler.

Doktorlarda öğretmen ve öğrencilere Yeşilay semineri

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