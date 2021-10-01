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Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

01.10.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanık, kazada bir hayvana çarptığını zannettiğini öne sürdü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobiliyle elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'e çarparak ölümüne sebebiyet veren sanığın yargılanmasına başlandı.

Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Mehmet Ali Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gencin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Basına kapalı duruşmada Mehmet Ali Ş'nin savunmasında, viyadük köprüsünde idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobilin sol ön tarafında bir şeyin ilerlediğini söylediği öğrenildi.

Sanığın, bir hayvana çarptığını düşündüğünü, bu nedenle durmayarak yola devam ettiğini savunduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, 15 Ekim'de saat 15.00'te kazanın meydana geldiği yolda keşfi yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlçede 11 Ağustos'ta alkollü olduğu öne sürülen sanığın neden olduğu kazada hayatını kaybeden Necati Kaan Şahin (20), YKS sayısal alanda Türkiye derecesi elde etmiş, yerleştirme sonuçlarına göre de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı belirlenmişti.

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