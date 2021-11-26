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Doktorluk hayali kuran gencin trafik kazasında ölümüne ilişkin davada sanık tahliye edildi

26.11.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorluk hayali kuran gencin trafik kazasında ölümüne ilişkin davada sanık tahliye edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'in trafik kazasında ölümüne ilişkin yargılanan sanık tahliye edildi.

Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Ş. (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme, sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi.

Duruşmada, 28 Ekim'de görülen celsede itiraz edilerek İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yeniden hazırlanan rapor okundu.

Raporda Necati Kaan Şahin'e çarparak ölümüne sebep olan Mehmet Ali Ş'nin asli kusurlu olduğu belirtildi.

Bunun üzerine sanık vekilinin, rapora itiraz ederek yenilenmesine yönelik talebi hakim tarafından reddedildi.

Hakim, Mehmet Ali Ş'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Biga'da 11 Ağustos'ta Mehmet Ali Ş. idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobilin Şakirbey kavşağında elektrikli bisikletine çarpması sonucu yaralanan Necati Kaan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şahin, YKS sayısal alanda Türkiye derecesi elde etmiş, yerleştirme sonuçlarına göre de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı belirlenmişti.

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trafik kazası Çanakkale

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