Doktorun otomobiline çarptı, ilk müdahaleyi doktor yaptı

Seçim çalışmaları çerçevesine Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesini ziyaret için yola çıkan İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı ve Özel Sular Akademi Hastanesi doktoru Selahaddin Can’ın otomobiline, aynı yönde ilerleyen 46 AIJ 192 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Selahaddin Can ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, motosikletteki iki kişi yola savruldu. Dr. Can, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansın gelmesiyle Dr. Can, yaralıların durumuyla ilgili sağlık görevlilerine bilgi verdi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





