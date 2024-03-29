YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Doktorun otomobiline çarptı, ilk müdahaleyi doktor yaptı

Doktorun otomobiline çarptı, ilk müdahaleyi doktor yaptı

İHA İHA
29.03.2024 10:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında doktorun otomobiline çarpan motosiklettekilere, doktor olay yerinde müdahale etti.

Seçim çalışmaları çerçevesine Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesini ziyaret için yola çıkan İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı ve Özel Sular Akademi Hastanesi doktoru Selahaddin Can’ın otomobiline, aynı yönde ilerleyen 46 AIJ 192 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Selahaddin Can ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, motosikletteki iki kişi yola savruldu. Dr. Can, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansın gelmesiyle Dr. Can, yaralıların durumuyla ilgili sağlık görevlilerine bilgi verdi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildiİzmir'de 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi
Başkentte barajların aktif doluluk oranı yüzde 40,72 olarak ölçüldüBaşkentte barajların aktif doluluk oranı yüzde 40,72 olarak ölçüldü
Müsabakalardan madalyaları ile döndülerMüsabakalardan madalyaları ile döndüler
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 29 Mart Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:15
Öğle
12:42
İkindi
16:13
Akşam
18:59
Yatsı
20:16
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.