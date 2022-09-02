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  4. Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel yakalandı

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel yakalandı

02.09.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sahte pasaportla yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadesini kullandı.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel hdp

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