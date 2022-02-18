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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde "estetik ve kozmetoloji" birimi kuruldu

18.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar: - "Yüksek teknolojili cihazların temin edildiği birimimizde, dünyada kabul görmüş ve tıbbi literatürde etkinliği kanıtlanmış estetik ve kozmetik uygulamalar, uzman hekimlerimiz tarafından yapılacak"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde "Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Ünitesi" kuruldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'ndeki ünitenin açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak ülkeye yeni bir sağlık hizmeti daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Plan ve projelerini kamunun ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiklerini dile getiren Hotar, bu bağlamda tıbbi estetik ve kozmetoloji ünitesini beklentileri karşılayacak şekilde ve öngörüyle kurulduğunu ifade etti.

Hotar, söz konusu ünite hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek teknolojili cihazların temin edildiği birimimizde, dünyada kabul görmüş ve tıbbi literatürde etkinliği kanıtlanmış estetik ve kozmetik uygulamalar, uzman hekimlerimiz tarafından yapılacak. Saç dökülmesi, sivilce ve aşırı terleme gibi dermatolojik hastalıkların tedavisinin yanı sıra cilt bakımı, kimyasal peeling ve botoks gibi uygulamaların da yapılacağı ünitemizde, özel cihazlarla lazer tedavileri de güvenle gerçekleştirilecektir. Birimimizde ayrıca dermotoloji bölümünde uzmanlaşmak isteyen hekimlerimize, uluslararası standartlarda uygulamalı eğitimler verilecektir. Böylece dermotoloji disiplini için orta ve uzun vadede ciddi kazanımlar sağlanacaktır. Rektörlük olarak biz de buradaki teknik ve teknolojik altyapıyı geliştirecek adımlarımızı da atmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu ve diğer katılımcılar kurdeleyi keserek, merkezde incelemede bulundu.

- "Hastalar, güvenerek başvurabilir"

Ünite sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya standartlarında hizmet verecek birimin bir örneğinin özel sektörde dahi olmadığını söyledi.

Birimin, asistanların, uzmanlık öğrencilerinin iyi bir eğitim almasını da sağlayacağını kaydeden Çalıkoğlu, birimin faaliyete geçmesinde emeği geçen Nükhet Hotar’a teşekkür ederek, şöyle dedi:

"Bir defa burası üniversite hastanesi. Dolayısıyla burada işlemler öğretim üyeleri tarafından ehil ellerce uygulanıyor ve tıbbi literatür eşliğinde bilimsel uygulamalar yapıyor. Dolayısıyla hastalar bu tedavilere güvenerek başvurabilir."

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