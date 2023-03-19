Dokuz Oğuz neden final yapıyor? Dokuz Oğuz, Fox TV'nin final kararı sonrası ekrana veda ediyor!

Dokuz Oğuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hikayeler anlatıyor. Kubilay Aka ve Yasemin Kay Allen'ın başrolleri paylaştığı dizi için FOX TV yönetimi tarafından final kararı verildi. Dokuz Oğuz 6'ncı bölümde final yapacak. İşte Dokuz Oğuz dizisi ile ilgili merak edilenler...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ NEDEN FİLKANL YAPIYOR?

Dokuz Oğuz, Fox Tv ekranlarında her cumartesi akşamı yayınlanıyor.

Dokuz Oğuz dizisinin final kararı gündem oldu. Daha önceki haftalarda final yapacağı iddia edilen ve 4. bölümde de reytingleri karşılamayan Dokuz Oğuz dizisinin 6. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final kararı, dizinin cumartesi günü yayınlanan 4'üncü bölüm reytingleri de beklentiyi karşılamadığı için alındı. Dizi, 6'ncı bölümde ekrana veda edecek.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dokuz Oğuz dizisinin 6. bölümü ile ekranlara veda edeceği öne sürülüyor. Buna göre 26 Mart Cumartesi akşamı Dokuz Oğuz dizisinin final yapması bekleniyor.

