Simge Barankoğlu tahliye oldu: Müstehcen fotoğrafları kaldırdı

Sosyal medya ünlülerine yönelik geçtiğimiz ay düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Simge Barankoğlu ve müstehcenlik suçundan tutuklanmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilmeden önce ayda yaklaşık 5 milyon TL kazandığı ifade edilen sosyal medya fenomeni tahliye oldu.

1 Haziran’da tahliye olduğunu açıklayan fenomen aldığı kararı da duyurdu.

RADİKAL KARARINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesaplarında hızlı bir düzenlemeye giden fenomen, geçmişe dönük paylaşımlarının büyük bir kısmını profilinden kaldırdı.

Takipçilerine açıklama yapan Barankoğlu, profiline yüklü 490 gönderiden yaklaşık 400 tanesini sildiğini belirtti.

Müstehcenlik suçu oluşturabilecek içerikleri temizlediğini ve bundan sonra bu tarz paylaşımlar yapmayacağını söyleyen ünlü fenomen "490 gönderimden yaklaşık 400 tanesini sildim. Müstehcenlik suçu doğurabilecek içeriklerimi kaldırdım, bundan sonra böyle içerikler paylaşmayacağım. Abonelik butonum aktif ama sadece ‘Normal’ fotoğraflar paylaşacağım." dedi.