Melis Sezen Ildır'a gitti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Çoğu ünlü Bodrum, Çeşme'ye giderken Melis Sezen bambaşka bir yer tercih etti.

İzmir Ildır'a giden ve burada güneşin ve denizin tadını çıkaran Sezen beyaz bikinisiyle pozlar verdi.

Oyuncu Melis Sezen paylaşımına ise "Benim mistik yaz çiçeğim, kadim ruhlu saklı cennetim penceremden her anın ve adaların başka büyüleyici Ildır. Reklam değil benim aşırı sevgim" notunu düştü.

Fit görünümüyle dikkat çeken güzle oyuncuya beğeni yağdı.