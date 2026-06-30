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Melis Sezen Ildır'a gitti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Melis Sezen, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. İzmir Ildır'da tatil yapan oyuncu "Reklam değil, aşırı sevgim" notuyla fiziğini sergiledi.

Melis Sezen Ildır'a gitti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Çoğu ünlü Bodrum, Çeşme'ye giderken Melis Sezen bambaşka bir yer tercih etti.

İzmir Ildır'a giden ve burada güneşin ve denizin tadını çıkaran Sezen beyaz bikinisiyle pozlar verdi.

Melis Sezen Ildır a gitti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 1

Oyuncu Melis Sezen paylaşımına ise "Benim mistik yaz çiçeğim, kadim ruhlu saklı cennetim penceremden her anın ve adaların başka büyüleyici Ildır. Reklam değil benim aşırı sevgim" notunu düştü.

Melis Sezen Ildır a gitti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 2

Fit görünümüyle dikkat çeken güzle oyuncuya beğeni yağdı.

Melis Sezen Ildır a gitti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 3

Melis Sezen Ildır a gitti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 4

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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