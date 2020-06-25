Dolaba koymadan önce yumurtayı sakın yıkamayın! Sebebi açıklandı...

Yıllardır sorulan, birçok kez farklı yorumlar yapılan yumurtayı ne zaman yıkamalıyız, ne zaman yıkamamalıyız sorusuna açıklık kazandırmanın zamanı geldi. Bilimsel açıklamalar ışığında kafa karışıklığına gerek yok!

İçeriğinde bulunan omega-3, selenyum, E, D, K ve A vitaminleri, protein ve sarısında bulunan antioksidanlar ile önemli ve değerli bir besin kaynağı olan yumurtayı daha sağlıklı tüketmek için önerilerimizi iki ayrı başlık altında inceleyerek ne zaman yıkanıp ne zaman yıkanmaması konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırabiliriz.

YUMURTALARI DOLAPTA MUHAFAZA EDERKEN

Satın aldığınız yumurtalarınızı eğer kartondan çıkarıp yıkayıp dolaba yerleştiriyorsanız hata yapıyorsunuz. Kabuğunda bulunan pislikle beraber dolaba koymaktan çekiniyor olabilirsiniz, yıkayarak sağlığınızı daha büyük tehlikeye atıyorsunuz.

Yumurtanın kabuğunda tıpkı cildimizde olduğu gibi porlar yer alıyor. Nasıl banyodan sonra cildimizin porları açılıyorsa yumurtanızın kabuğundaki porlar da yumurtayı yıkadığınızda açılıyor. Üzerindeki dışkı kalıntılarında yer alan asıl tehlike olan salmonella bakterileri, açılan porlardan yumurtanın iç kısmına geçip siz kullanana kadar dolapta geçirdiği süre içerisinde çoğalabilir. Ayrıca yumurta kabuğunun üzerinde sizin farkında olmadığınız küçük çatlaklar yer alabilir. Su ile temas, yumurta kabuğunu incelterek çatlakların açılmasını ve bu çatlaklardan içeriye bakteri girişini artıracaktır. Bu yumurtaları yediğinizde ise zehirlenme ihtimali artacak.