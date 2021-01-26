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Dolandırıcılar kendini polis olarak tanıttı, kimlik bilgileriyle 190 bin TL dolandırdı

26.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Denizli’de kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtan şüpheli, yaklaşık 30 farklı kişiye ait sahte kimliğin ele geçirildiğini belirterek yaklaşık 190 bin TL para dolandırdı.

Denizli’de kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtan şüpheli, yaklaşık 30 farklı kişiye ait sahte kimliğin ele geçirildiğini belirterek yaklaşık 190 bin TL para dolandırdı. Dolandırıcılık olayının ardından mağazada kıyafetlerini değiştirerek kaçtı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri olay ile ilgili 1 kişiyi gözaltına alarak adliyeye sevk etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile Denizli genelinde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, telefonla ulaştıkları kişileri kandırmak suretiyle paralarını dolandırmak isteyen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

“Kimlik bilgileriniz ele geçirildi” diyerek 190 bin TL dolandırdılar
Vatandaşları telefonla arayarak kendisini “polis” olarak tanıtıp “Denizli’de yaklaşık 30 kişinin sahte kimlikle işlemler yaptığını ve bunları yakalamaya çalıştıklarını” söyleyerek, müştekinin kimlik bilgilerini doğrulayıp, güven kazandıktan sonra, “kandırmak ve korkutmak” sureti ile banka da bulunan paralarını çektirdiği öğrenildi. Şüpheli, vatandaşların evlerine giderek polise paralarını vermelerini, gerçek şüphelileri yakalandıktan sonra tekrar kendilerine teslim edeceklerini belirterek, vatandaşlara ait 190 bin TL para ile dolandırdıkları olay ile ilgili olarak operasyon gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık olayının ardından mağazada kıyafetlerini değiştirdi
Olayla ilgili olarak çevrede bulunan birçok iş yerine ait kamera ve mobese kamera kayıtlarının titiz ve detaylı bir şekilde incelenmesi neticesinde şüphelinin kimliği tespit edildi. Olaydan sonra bir mağazaya girerek kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirdiği anlaşıldı.

Denizli’den kaçan dolandırıcı Şanlıurfa’da tutuklandı
Kıyafetlerini değiştiren şüpheli aynı gün Denizli’den ayrılarak Gebze iline gittiği oradan da Şanlıurfa’ya geçtiği yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucu şüpheli Şanlıurfa’da yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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