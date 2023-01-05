YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. ’Dolandırıcılardan kurtaracağız’ deyip yaşlı adamı dolandırdılar

’Dolandırıcılardan kurtaracağız’ deyip yaşlı adamı dolandırdılar

05.01.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları aradıkları yaşlı adamı "Seni dolandırıcılardan koruyacağız" diyerek 77 bin lirasını dolandırdı. Dolandırıcıların ikinci denemesinde yaşlı adam polise sığınarak yardım istedi.

’Dolandırıcılardan kurtaracağız’ deyip yaşlı adamı dolandırdılar

Olay, Minarecik Mahallesi 559 Sokak’ta bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce kendilerini polis olarak tanıtarak Duran Derin’i (69) arayan dolandırıcılık şebekesi, yaşlı adamı koruma bahanesi ile dolandırdı. Eşinin tedavisi için Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden yaşlı adamı arayan şebeke kendilerini 2 polis adıyla tanıtarak, "Seni dolandırıcılardan koruyacağız. Hesabındaki parayı güvene almamız için gönder" deyip yaşlı adamdan para istedi. Eşinin tedavisi için ayırdığı parayı korumak isteyen yaşlı adam 77 bin 300 TL’yi dolandırıcıların hesabına yolladı. Aksaray’a geldiğinde dolandırıcılar tarafından tekrar aranan yaşlı adama, "100 bin TL’yi hesaba yatır. Polisler sorarsa polis yeğenim Ali’nin haberi var" deyince yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Banka önüne giden yaşlı adam hesabındaki parayı güvene alarak polis ekiplerinden yardım istedi. Duran Derin dolandırıldığını, "Konya’da Selçuk Üniversitesinde bankaya git dediler. Benden 77 bin 300 lira para aldılar. Mehmet Yıldırım’ın yanına gideceğim dedim. Hani bana telefonda Mehmet Yıldırım dediler. Bankaya git öyle oraya git dediler. Ya hu bankaya niye gideyim. Hacizli miyim, buraya gel polissen göreyim dedim. Önceden 77 bin liramı aldılar" diyerek anlattı. Yaşlı adam ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, dolandırıcılık ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandıUyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:27
Sabah
07:54
Öğle
12:54
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:07
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.