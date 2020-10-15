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Dolandırıcılık çetesine 5 ilde eş zamanlı operasyon Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara 5 ilde eş zamanlı operasyon

KARS HABERLERİ  | 15.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 30 şüpheliden 23'ü yakalandı

Kars merkezli 5 ilde, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, vatandaşları arayıp kendilerini banka personeli olarak tanıttıktan sonra kimlik ve banka kart bilgilerini alıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Suç örgütünün elebaşı ve üyelerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince zanlıların adreslerinde yapılan aramada, vatandaşın bilgisi dışında kimlik bilgileri kullanılarak açılan çok sayıda telefon hattı ve kredi kartı bilgileri ele geçirildi.

Öte yandan, 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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