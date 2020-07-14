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Dolandırılan iş adamı suç duyurusunda bulundu

SİNOP HABERLERİ  | 14.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

Sinop’ta iş adamı Fehmi Öztürk, ünlü bir gayrimenkul şirketinin sahibi tarafından 50 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.Basın toplantısı düzenleyerek yaşadığı sürece dair sesini ilgili yerlere ulaştırmak isteyen iş adamı Fehmi Öztürk, "Bir anonim şirkete yüzde 50-50 olarak ortak oldum.

Dolandırılan iş adamı suç duyurusunda bulundu

Sinop’ta iş adamı Fehmi Öztürk, ünlü bir gayrimenkul şirketinin sahibi tarafından 50 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Basın toplantısı düzenleyerek yaşadığı sürece dair sesini ilgili yerlere ulaştırmak isteyen iş adamı Fehmi Öztürk, "Bir anonim şirkete yüzde 50-50 olarak ortak oldum. Bu şirkete, bu ortaklığa katılmamın tek sebebi, şirketin elinde bulunan birtakım inşaat sözleşmeleridir. Şirketin elinde bulunan bu yatırımlarını sermaye yetersizliği nedeni ile tamamlayamadığına ve sermaye desteği vermem durumunda karlı bir yatırım olarak gördüğümden bu ortaklıkta yer aldım. Gayrimenkul firması bu ortaklık öncesi Beylikdüzü’nde 43 adet villa nedeni ile milyonlarca dolar borcu bulunmaktadır. Ortağı olduğum bu şirketin villalar ile ilgili inşaatların sürdürülmesi, satışlarının yapılabilmesi için borçları tarafımdan ödenmeye çalışılmış, firmaya tarafımdan nakit transferleri yapılmıştır ancak bir süre sonra borçların ödenmesi için sağladığım kaynakların borçlara ödenmediği, ortağım olan kişi tarafından kendisine, kardeşlerine ve özel okul sahibi bir kişi ile bir takım şirketlere aktarıldığı görülmüştür" dedi.
Mağdur olduğunu ve elindeki delillerle hakkını aradığını söyleyen Fehmi Öztürk sözlerine ek olarak, "Gecikmiş adalet adalet değildir diye feryat edebilmek için doğduğum toprakları tercih ettim. Kayıplarımın telafisi ve varlıklarımı geri alabilme adına çok sayıda dava halen devam etmektedir. Bu davalar tek tek kazanılmaktadır. Tüm davaları kazanacağımdan ve bu suç örgütünün hak ettiği cezalara çarptırılacağından en küçük bir kuşkum yoktur" diye konuştu.
Yetkili mercilerden destek beklediğini belirten Öztürk, iddia ettiği hakkını sonuna kadar arayacağını ifade etti.

Dolandırılan iş adamı suç duyurusunda bulundu

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