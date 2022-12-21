Dolandırılmaya son verin! En sağlıklısı evde yapılanı: Evde tereyağı nasıl yapılır?

Tereyağ yemeklere mis gibi bir koku ve lezzet katıyor. Ancak dışarıdan alınan tereyağların içerisinde çok sayıda koruyucu ve katkı maddesi bulunuyor. Yediğimiz birçok tereyağının aslında hakiki tereyağından oldukça uzak olduğu biliniyor. Ayrıca tereyağında görülen artışlar da vatandaşları evde tereyağ yapma fikrine yaklaştırıyor. Evde yapılan tereyağ oldukça basit işlemler gerektiriyor. Yapacağınız tereyağının lezzetine inanamayacaksınız.

EVDE TEREYAĞ NASIL YAPILIR?

Tereyağı yapımına başlarken ihtiyacınız olan iki malzemeyi sayalım. Süt kaymağı ve soğuk su. Süt kaymağı nedir, nereden bulunur diye soranlarınız için hemen açıklayalım. Çiğ (taze) sütlerinizi kaynatırken sütlerinizin üzerinde bir kaymak tabakası oluşuyor. Buna süt kaymağı deniliyor. Bu tabakaları her seferinde sütlerinizin üzerinden alın. Bu kaymakları bir buzdolabı poşetinin içerisine aktarıp buzlukta saklayın. 3 su bardağı kadar biriktiğinde yaklaşık 100 gram civarında bir tereyağı elde etmenize yardımcı olacaktır.

SÜT KAYMAKLARINI BİRİKTİRİN

Gelelim tereyağı yapımına. Her süt kaynatışınızda elde ettiğiniz süt kaymaklarını bir kaba alın. Ya da varsa ayaklı mikserinizin içerisine aktarın. 4 su bardağı süt kaymağına 1 çay bardağı buz gibi soğuk su koyun. Orta hızda çırpmaya başlayın. Çırptıkça renginin koyulaşıp kıvamının pütür pütür olduğunu göreceksiniz.

SOĞUK SU İLAVE EDİN

Dilerseniz bu çırpma işlemini blenderda da yapabilirsiniz. 1 çay bardağı soğuk su koyup 10 dakika kadar çırptıktan sonra 1 çay bardağı daha soğuk su ilave edin. Kıvamı iyice yoğunlaşana kadar çırpma işlemine devam edin. Üzerine yoğunlaşan bir tabaka göreceksiniz. Bu tabaka oluştuğunda ve sudan tamamen ayrıldığında süzgeç yardımıyla süzdürün ve süzgecin üzerinde kalan kısmı elinizle ya da bir kalıpla şekillendirin. Dilerseniz bu aşamada tuz ilavesinde bulunarak karıştırabilirsiniz. Misler gibi olan tereyağınız hazır!

