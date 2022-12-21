YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Dolandırılmaya son verin! En sağlıklısı evde yapılanı: Evde tereyağı nasıl yapılır?

Dolandırılmaya son verin! En sağlıklısı evde yapılanı: Evde tereyağı nasıl yapılır?

21.12.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tereyağ neredeyse her yemeğin içerisinde kullanılan en çok tüketilen yağlar arasında bulunuyor. Tereyağın faydaları ve zararları konusunda uzmanlar ikiye bölünse de dışarıdan alınan tereyağların içinde zararlı maddeler olduğu biliniyor. Marketlerden alınan tereyağların içerisindeki süt miktarı giderek azaltılıyor. Bu nedenle birçok kişi evde tereyağ nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. İşte evde pratik tereyağ yapımı...

Dolandırılmaya son verin! En sağlıklısı evde yapılanı: Evde tereyağı nasıl yapılır?

Tereyağ yemeklere mis gibi bir koku ve lezzet katıyor. Ancak dışarıdan alınan tereyağların içerisinde çok sayıda koruyucu ve katkı maddesi bulunuyor. Yediğimiz birçok tereyağının aslında hakiki tereyağından oldukça uzak olduğu biliniyor. Ayrıca tereyağında görülen artışlar da vatandaşları evde tereyağ yapma fikrine yaklaştırıyor. Evde yapılan tereyağ oldukça basit işlemler gerektiriyor. Yapacağınız tereyağının lezzetine inanamayacaksınız.

EVDE TEREYAĞ NASIL YAPILIR?

Ekran görüntüsü 2022-12-21 150420

Tereyağı yapımına başlarken ihtiyacınız olan iki malzemeyi sayalım. Süt kaymağı ve soğuk su. Süt kaymağı nedir, nereden bulunur diye soranlarınız için hemen açıklayalım. Çiğ (taze) sütlerinizi kaynatırken sütlerinizin üzerinde bir kaymak tabakası oluşuyor. Buna süt kaymağı deniliyor. Bu tabakaları her seferinde sütlerinizin üzerinden alın. Bu kaymakları bir buzdolabı poşetinin içerisine aktarıp buzlukta saklayın. 3 su bardağı kadar biriktiğinde yaklaşık 100 gram civarında bir tereyağı elde etmenize yardımcı olacaktır.

SÜT KAYMAKLARINI BİRİKTİRİN

Ekran görüntüsü 2022-12-21 150430

Gelelim tereyağı yapımına. Her süt kaynatışınızda elde ettiğiniz süt kaymaklarını bir kaba alın. Ya da varsa ayaklı mikserinizin içerisine aktarın. 4 su bardağı süt kaymağına 1 çay bardağı buz gibi soğuk su koyun. Orta hızda çırpmaya başlayın. Çırptıkça renginin koyulaşıp kıvamının pütür pütür olduğunu göreceksiniz.

SOĞUK SU İLAVE EDİN

Ekran görüntüsü 2022-12-21 150442

Dilerseniz bu çırpma işlemini blenderda da yapabilirsiniz. 1 çay bardağı soğuk su koyup 10 dakika kadar çırptıktan sonra 1 çay bardağı daha soğuk su ilave edin. Kıvamı iyice yoğunlaşana kadar çırpma işlemine devam edin. Üzerine yoğunlaşan bir tabaka göreceksiniz. Bu tabaka oluştuğunda ve sudan tamamen ayrıldığında süzgeç yardımıyla süzdürün ve süzgecin üzerinde kalan kısmı elinizle ya da bir kalıpla şekillendirin. Dilerseniz bu aşamada tuz ilavesinde bulunarak karıştırabilirsiniz. Misler gibi olan tereyağınız hazır!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapımı 26 saat sürüyor, vitamin deposu!Yapımı 26 saat sürüyor, vitamin deposu!
Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yokTam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok
Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyorZamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor
Anahtar Kelimeler:
tereyağı tarifi tereyağ nasıl yapılır çırpma

En Çok Okunan Haberler

Yatak paylaşımına tepki yağdı!

Yatak paylaşımına tepki yağdı!

Mine Tugay’dan yatak pozu! 'İyi geceler' notuyla paylaştı

Mine Tugay’dan yatak pozu! 'İyi geceler' notuyla paylaştı

'Dediğim şeyi duydu ve...' Şok sözler: Özrümü kabul etmedi

'Dediğim şeyi duydu ve...' Şok sözler: Özrümü kabul etmedi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı annesinin kopyası! Gören inanamadı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı annesinin kopyası! Gören inanamadı

Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'

Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'

''Cinsel ilişki bağımlısı mısın?'' diye sorulunca...

''Cinsel ilişki bağımlısı mısın?'' diye sorulunca...

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.