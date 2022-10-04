Dolap, 6. yılını kullanıcıları için yeni özelliklerle kutluyor

İSTANBUL. (AA) - İkinci el sektörünün uygulaması Dolap, kullanıcılarının yararı için çalıştığı yenilikleri her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.

Dolap'tan yapılan açıklamaya göre, 6. yaşını kutlayan Dolap, kapıdan kargo alımı, esnafa kargo bırakma ve müşteri temsilcilerinden canlı destek gibi yenilikleri kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Bundan böyle Dolap kullanıcılarının, sattıkları ürünleri alıcıya ulaştırmak için bir kargo şubesine kadar gitmesine gerek kalmayacak. Dolap satıcıları, ürünlerini yeni alıcılara ulaştırırken kargo firmalarına giderek gönderim sağlayabilecekleri gibi isterlerse evlerinden kapılarına kadar gelen kargo çalışanına isterlerse anlaşmalı esnafa bırakma imkanına sahip olacak.

Dolap'ın yeni özelliklerinden olan "Dolap Club" ile kullanıcılar, Dolap'ta gerçekleştirecekleri işlemler sonucunda puanlar toplayarak avantajlar kazanacak ve bu puanları Dolap'ta ödüllere dönüştürerek kullanabilecek. Her satış puana dönüşürken, satılan ürünün kargo ücretinin de ödenmesi puan kazanma yolları arasında bulunuyor.

Dolap kullanıcıları, daha önce sipariş süreçleri ile ilgili tüm sorularının yanıtlarını asistan DODO ve "En Çok Sorulan Sorular" bölümünden alabiliyordu. Dolap'a eklenen yeni özellik ile kullanıcılar, tüm sorularına direkt olarak canlı sistem üzerinden temsilciler ile iletişime geçerek yanıt alabilecek.

6. yaşına 40 milyon aktif kullanıcı sayısı ile giren Dolap'ta 3 milyondan fazla satıcı bulunuyor. 5 ana kategoride binlerce marka ve 55 milyondan fazla ürünün yer aldığı Dolap'ın günlük ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu geçerken, platformda her ay 800 binden fazla kişi aktif olarak alışveriş yapıyor.

