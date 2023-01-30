DOLİTTE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Dolitte filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Dr. John Dolittle filmde, İngiltere’nin en ünlü doktor ve veterineri olarak karşımıza çıkıyor. Amerikan yapımı Dolittle filmi 2020 yılında vizyona girmişti. Ara sıra ekranlara gelen Dolittle filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak. Filmi seyretmek isteyen sinema severler şimdiden Dolittle filmi oyuncuları ve konusunu araştırmaya başladılar. İşte Dolittle oyuncu kadrosu ve karakterler...
Oyuncular
Robert Downey Jr.: Dr. John Dolittle
Antonio Banderas: Rassouli
Michael Sheen: Mudfly
Jim Broadbent: Lord Thomas Badgley
Ralph Ineson: Arnall Stubbins
Harry Collett: Tommy Stubbins
Jessie Buckley: Kraliçe Victoria
Seslendirenler
John Cena: as Yoshi
Marion Cotillard: Tutu
Carmen Ejogo: Regine
Ralph Fiennes: Barry
Selena Gomez: Betsy
Tom Holland: Jip
Rami Malek: Chee-Chee
Kumail Nanjiani: Plimpton
Craig Robinson: Fleming
Octavia Spencer: Dab-Dab
Emma Thompson: Polynesia
Frances de la Tour: Ginko-Who-Soars
Dr. John Dolittle, İngiltere’nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle’a bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.