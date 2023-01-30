DOLİTTE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Dolitte filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Dr. John Dolittle filmde, İngiltere’nin en ünlü doktor ve veterineri olarak karşımıza çıkıyor. Amerikan yapımı Dolittle filmi 2020 yılında vizyona girmişti. Ara sıra ekranlara gelen Dolittle filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak. Filmi seyretmek isteyen sinema severler şimdiden Dolittle filmi oyuncuları ve konusunu araştırmaya başladılar. İşte Dolittle oyuncu kadrosu ve karakterler...

DOLİTTLE OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Oyuncular

Robert Downey Jr.: Dr. John Dolittle

Antonio Banderas: Rassouli

Michael Sheen: Mudfly

Jim Broadbent: Lord Thomas Badgley

Ralph Ineson: Arnall Stubbins

Harry Collett: Tommy Stubbins

Jessie Buckley: Kraliçe Victoria

Seslendirenler

John Cena: as Yoshi

Marion Cotillard: Tutu

Carmen Ejogo: Regine

Ralph Fiennes: Barry

Selena Gomez: Betsy

Tom Holland: Jip

Rami Malek: Chee-Chee

Kumail Nanjiani: Plimpton

Craig Robinson: Fleming

Octavia Spencer: Dab-Dab

Emma Thompson: Polynesia

Frances de la Tour: Ginko-Who-Soars

DOLITTLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dr. John Dolittle, İngiltere’nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle’a bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.



