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Dolma biberin cinsine dikkat! Dişi biber mi, erkek biber mi yenmeli?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Dolma biberin cinsine dikkat! Dişi biber mi, erkek biber mi yenmeli?

Sizin de dolma pişirirken tenceredeki biberlerinin bir kısmının tam olarak piştiği bir kısmının da yarı çiğ ve kart kaldığı oluyor mu? Eğer böyle bir dolmaya denk geldiyseniz sorun sizde değil, biberin cinsinde. Dolmalık biberler erkek ve dişi biber olmak üzere ikiye ayrılıyor. İki biber türündeki en net farkı onların alt kısımlarına bakarak anlayabilirsiniz.

Bazı dolmalık biberlerin diğerlerinden daha tatlı olduğunu biliyorduk. Ve biberimizin çok az çekirdeği olduğunda her zaman şaşırırız. Ama biberlerinizi bunlara göre seçebileceğinizi biliyor muydunuz? Erkek biber, dişiye göre çok daha az tohum içerir. Bunu nasıl anlarsınız? Biberleri ters çevirin. Erkek biberin alt kısmında üç yumru vardır ve dişi türünde dört tane vardır.

Artık erkek dolmalık biber ile dişi biber arasındaki farkı biliyorsunuz, bundan sonra süpermarkette onları ayırt edebileceksiniz. Söylediğimiz gibi, erkek türü (üç yumrulu) dişi türünden daha az tohum içerir. Peki tadı ne olacak? Dişi biber, erkek biberden daha tatlıdır. Bu, dişi biberin çiğ tüketim için mükemmel olmasını sağlar. Biraz daha acı olan erkek biber, iştah açıcı yemeklere koyulmaya daha uygundur.

DİŞİ BİBER DOLMASI DOLMA YAPMAYA DAHA UYGUN

Dolmalık biberlerdeki o can sıkıcı küçük tohumlardan nefret ederiz, bu yüzden genellikle erkek biberi tercih ederiz. Ancak dişi biberin erkek muadilinden daha tatlı olmasının yanı sıra başka bir faydası daha var: Biber dolması yapmaya çok daha uygun. Dişi biberde üç yerine dört yumru olduğundan, dik durmasını sağlamak çok daha kolaydır.

Sulu yemek yaparken biber kullanacaksanız eğer tercihinizi erkek biberlerden yana yapabilirsiniz. Daha az tohuma sahip olması bu konuda avantajdır.


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