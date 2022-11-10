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Dolmabahçe Sarayı önünde dalış yapan dalgıçlar su altında Atatürk posteri açtı

10.11.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında dalgıçlar, Dolmabahçe Sarayı önünde Atatürk'ü anmak için dalış gerçekleştirdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Türk Balık Adamlar Derneği Spor Kulübü (TBK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi su altı ekiplerinden oluşan 20'ye yakın dalgıç, Caddebostan Sahili'nden tekneyle yola çıkarak Dolmabahçe Sarayı önüne ulaştı. Anma dalış töreni, Dolmabahçe Sarayı önünde suya giriş ve suda hazırlık ile başladı.

Dalışı gerçekleştiren dalgıçlar, su altında açtıkları Atatürk posteriyle saat 09.05'te deniz yüzeyine çıkarak Ata'yı andı.

Bu arada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyarete gelen vatandaşlar, dalış etkinliğini ilgiyle izleyerek, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çocuklar ise dalış yapan su altı ekiplerine el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

TBK eğitmeni Erol Görmek, ilkini geçen yıl yaptıkları dalış etkinliğini geleneksel hale getirerek her yıl benzer faaliyetlerle Atatürk'ü anmak istediklerini dile getirdi.

AKUT İletişim Sorumlusu Giray Bircan da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla saygı sunmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Arama kurtarma anlamında dünyanın sayılı ekiplerine sahip bir ülkeyiz. Eminim ki Ulu Önder Atatürk de burada olsaydı bununla gurur duyardı." dedi.

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Dolmabahçe Sarayı atatürk posteri

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