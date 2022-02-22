YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Dolmaların şahı olmaya aday nefis bir yemek: Antakya'dan şıhıl mahşi tarifi

Dolmaların şahı olmaya aday nefis bir yemek: Antakya'dan şıhıl mahşi tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşi yemeği tarifini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Kabağın en lezzetli ve besleyici halini tadabileceğiniz bu yemek aslında, "Dolmaların Şahı" anlamına geliyor. Üzerinin yoğurtlu sosu ve içinin kıymalı harcıyla parmak ısırtacak bu lezzeti mutlaka deneyin!

Dolmaların şahı olmaya aday nefis bir yemek: Antakya'dan şıhıl mahşi tarifi

Özellikle Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşi, isminin hakkını veren bir yemek desek yanlış olmaz. Bilinen dolmaların aksine içinin kıymasından nohutuna, çam fıstığından maydanozuna kadar oldukça besleyici ve çok renkli! Bilhassa misafirlerinize verdiğiniz değeri göstermek istediğinizde mutlaka yapmanız gerekiyor. Adıyla şanıyla çok konuşulan bu imza lezzet için notunuzu alın! Tarifimize geçelim...

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kilo yeşil kabak

  • Ayçiçeği yağı

İÇ HARCI İÇİN

  • 2 soğan

  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 çorba kaşığı domates salçası

  • Yarım kilo dana döş kıyması veya kuzu dana karışık çekilmiş kıyma

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 5-6 dal maydanoz

  • 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

  • 2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pulbiber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

SOSU İÇİN

  • 1 su bardağı su

  • 1 çorba kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı nane

SERVİS İÇİN

  • 1 kase yoğurt

  • Dereotu (isteğe göre)

HAZIRLANIŞI

  • Kabakları bol suda yıkayın.

  • Kabakların dışını oyacağın tırtıklı tarafıyla soyun ve böylece çizilmiş gibi görünmesini sağlayın.

  • İkiye böldüğünüz kabakların içlerini oyacak yardımıyla çıkarın.

  • Hazırladığınız kabakları ayçiçeği yağında orta derecede kızartın.

  • Şıhıl mahşinin iç harcını hazırlamaya geçin.

  • Bunun için ilk olarak soğanları yemeklik doğrayın.

  • Geniş bir tencerenin içerisine aktarıp, ayçiçeği yağıyla kavurun.

  • Üzerine kıymayı ekleyip hafifçe kavurmaya devam edin.

  • Dolmalık fıstıkları ekleyip karıştırın. Maydanozları ince ince kıyıp ekleyin.

  • Kıymalı harç iyice kavurulup suyunu çektiğinde ocağın altını kısın.

  • Son olarak haşlanmış nohutları, baharatları ve tuzunu da ilave edip harcınızı ocaktan alın.

  • Önceden hazırladığınız kızarmış kabakların içlerine hazırladığınız harcı tatlı kaşığı yardımıyla yerleştirin.

  • Tüm dolmalar hazır olduğunda geniş bir borcam içerisine dizin.

  • Farklı bir karıştırma kabının içerisinde su, salça ve naneyi karıştırıp dolmaların üzerine bol bol gezdirin.

  • 180 derecede ısıtılan fırında yarım saat boyunca dolmalarınızı pişirin.

  • Yoğurdu tel çırpıcıyla sulandırmadan çırpın.

  • Sıcakken servis tabağına alınan şıhıl mahşinin üzerine çırpılmış yoğurt gezdirin.

  • Dilerseniz üzerine bolca dereotu döküp afiyetle tüketin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifiMeksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifi
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

Ağır sözler! İşte mahkemenin kararı

Ağır sözler! İşte mahkemenin kararı

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

İlginizi Çekebilir

Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."

Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.