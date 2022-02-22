Dolmaların şahı olmaya aday nefis bir yemek: Antakya'dan şıhıl mahşi tarifi

Özellikle Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşi, isminin hakkını veren bir yemek desek yanlış olmaz. Bilinen dolmaların aksine içinin kıymasından nohutuna, çam fıstığından maydanozuna kadar oldukça besleyici ve çok renkli! Bilhassa misafirlerinize verdiğiniz değeri göstermek istediğinizde mutlaka yapmanız gerekiyor. Adıyla şanıyla çok konuşulan bu imza lezzet için notunuzu alın! Tarifimize geçelim...

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

MALZEMELER

1 kilo yeşil kabak

Ayçiçeği yağı

İÇ HARCI İÇİN

2 soğan

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 çorba kaşığı domates salçası

Yarım kilo dana döş kıyması veya kuzu dana karışık çekilmiş kıyma

1 su bardağı haşlanmış nohut

5-6 dal maydanoz

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı tuz

SOSU İÇİN

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı nane

SERVİS İÇİN

1 kase yoğurt

Dereotu (isteğe göre)

HAZIRLANIŞI

Kabakları bol suda yıkayın.

Kabakların dışını oyacağın tırtıklı tarafıyla soyun ve böylece çizilmiş gibi görünmesini sağlayın.

İkiye böldüğünüz kabakların içlerini oyacak yardımıyla çıkarın.

Hazırladığınız kabakları ayçiçeği yağında orta derecede kızartın.

Şıhıl mahşinin iç harcını hazırlamaya geçin.

Bunun için ilk olarak soğanları yemeklik doğrayın.

Geniş bir tencerenin içerisine aktarıp, ayçiçeği yağıyla kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip hafifçe kavurmaya devam edin.

Dolmalık fıstıkları ekleyip karıştırın. Maydanozları ince ince kıyıp ekleyin.

Kıymalı harç iyice kavurulup suyunu çektiğinde ocağın altını kısın.

Son olarak haşlanmış nohutları, baharatları ve tuzunu da ilave edip harcınızı ocaktan alın.

Önceden hazırladığınız kızarmış kabakların içlerine hazırladığınız harcı tatlı kaşığı yardımıyla yerleştirin.

Tüm dolmalar hazır olduğunda geniş bir borcam içerisine dizin.

Farklı bir karıştırma kabının içerisinde su, salça ve naneyi karıştırıp dolmaların üzerine bol bol gezdirin.

180 derecede ısıtılan fırında yarım saat boyunca dolmalarınızı pişirin.

Yoğurdu tel çırpıcıyla sulandırmadan çırpın.

Sıcakken servis tabağına alınan şıhıl mahşinin üzerine çırpılmış yoğurt gezdirin.

Dilerseniz üzerine bolca dereotu döküp afiyetle tüketin.



