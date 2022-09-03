Dolmalık biber nasıl kurutulur? Fırında ve güneşte biber kurutma yöntemleri

Yaz aylarında başlayan kışlık hazırlıklarından biri de kurutulmuş dolma biberi oluyor. Biber kurutmak isteyenler doğru kurutma metotlarını uygulamalılar aksi takdirde biberler nemlenip küflenebilir. Biber fırında kurutulabileceği gibi güneşte de kurutulmaktadır. Dolmalık biber kururtmak isteyenlerin merak ettiği dolma biberi kurutma yöntemlerini sizler için haberimizde derledik.

DOLMALIK BİBER NASIL KURUTULUR?

Güneşte kurutma yöntemi;

Kalın bir iğnenin deliğinden kalınca bir ip geçirin. Ardından biberlerin orta kısımlarından bu iğneyle ipliği geçirerek biberleri sırasıyla dizmeye başlayın. Evinizin, balkonunuzun, bahçenizin ya da varsa terasınızın en çok güneş alan yerine ipe dizdiğiniz biberleri yerleştirin. Havanın sıcaklığına ve güneş ışıklarının kuvvetine göre kuruma süresi değişecektir. Ortalama 3 gün içerisinde kuruma başlar. 7 gün içerisinde de biberleriniz tamamen kurumuş olur. Yine az evvel belirttiğimiz üzere bu süre sıcaklık ve güneş ışıklarını ne denli aldığına göre değişkenlik gösterebilir.

Fırında kurutma yöntemi;

öncelikle biberlerin tohumları iyice temizlenir. Sonrasında ise biberler bol su ile yıkanır. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt açılır. Yağlı kağıdın üzerine ise biberler yan yana dizilir. Biberlerin üst üste gelmemesine dikkat edilmelidir. Yüksek ateşte fırında kurutulan biberler soğuduktan sonra muhafaza edilerek saklanmalıdır.

DOLMALIK KURU BİBER NASIL SAKLANIR?

Biberlerinizi kuruttuktan sonra kapalı kavanozların içerisinde ya da mutfak kapısının pervazına veya varsa kilerinize asarak saklayabilirsiniz. Kullanmadan önce sıcak suda bekletip biraz yumuşatın. O şekilde kullanın.

