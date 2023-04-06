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Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü

06.04.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddelerde ilginç manzaralar oluştu.

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü.

Kar yağışının ender görüldüğü ilçede vatandaşlar, dolunun neden olduğu bembeyaz manzaraya uyandı.

Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü.

Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çeşme'nin Germiyan, Ildırı, Ilıca bölgesinde fırtına ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "İtfaiyemiz yolda kalan araçlara, çatı uçması, sundurma çökmesi gibi olumsuzluklara anında müdahale etti. Nisanda bu görüntüler. İklim krizi kapımızda değil hayatımızda." ifadelerini kullandı.

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