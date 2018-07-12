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Domagoj Vida canlı yayında özür diledi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 12.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde oynadıkları karşılaşmada İngiltere'yi yenerek finale yükselen Hırvatistan'ın top ayağına her geldiğinde ıslıklanan Beşiktaşlı futbolcusu Domagoj Vida, canlı yayında Rus halkından özür diledi.

Domagoj Vida canlı yayında özür diledi

İngiltere maçının ardından Rus televizyon kanalına konuşan Vida, yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

Rusya ile oynadıkları karşılaşma sonrası sosyal medyada yaptığı Ukrayna ile ilgili paylaşımla Rusların tepkisini çeken Hırvat oyuncu, Rossiya 24 TV kanalına tribünlerden gelen ıslıklarla ilgili konuştu. Vida, "Hata yaptığımı biliyorum. Rus insanların önünde bir kez daha özür dilemek istiyorum. Bunu düşünmemiştim, özür dilerim, hayat bu. Hata yaparak öğreneceğiz" dedi.

Rusya ile oynadıkları çeyrek final maçının ardından Vida ile Vukojevic'in sosyal medyada paylaştığı görüntüde Ukrayna'yı öven ifadeler kullanmış, bu Rusların tepkisine neden olurken, FIFA de disiplin soruşturması başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası vida Beşiktaş

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özür çıkalı eşşekler çoğaldı
Domagoj, Rusya topraklarında Ukrayna’yı övemezsin adamın alnını karışlarlar.
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