Domagoj Vida, Kevin N'Koudou'ya 3'lü çekmeyi öğretti

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederken taraftarı önünde de sezonun ilk maçında 3 puana uzandı.
Vodafone Park'ta galibiyetlerden sonra klasikleşen 3'lüyü tribünlere Domagoj Vida çektirirken, Hırvat futbolcu, takımın yeni transferi N'Koudou'ya da bu sevinci öğretti.
Fransız futbolcuyu da yanına çağıran Vida, 3'lü çekmenin nasıl yapıldığını takım arkadaşına gösterirken, bir yandan da tribünlerle birlikte büyük coşku yaşadı.
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