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Domagoj Vida, Kevin N'Koudou'ya 3'lü çekmeyi öğretti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sezonun ilk 3'lüsü için taraftarlar Vida'yı tribüne çağırdı. Hırvat futbolcu yanına yeni transfer N'Koudou'yu alarak tribünlere 3'lü çektirirken, Beşiktaş'ın klasik maç sonu sevincini Fransız futbolcuya da öğretti.

Domagoj Vida, Kevin N'Koudou'ya 3'lü çekmeyi öğretti

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederken taraftarı önünde de sezonun ilk maçında 3 puana uzandı.

Vodafone Park'ta galibiyetlerden sonra klasikleşen 3'lüyü tribünlere Domagoj Vida çektirirken, Hırvat futbolcu, takımın yeni transferi N'Koudou'ya da bu sevinci öğretti.

Fransız futbolcuyu da yanına çağıran Vida, 3'lü çekmenin nasıl yapıldığını takım arkadaşına gösterirken, bir yandan da tribünlerle birlikte büyük coşku yaşadı.

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Beşiktaş domagoj vida Kevin N'Koudou

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