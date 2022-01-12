Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda etkili olan kar nedeniyle ekipler çalışma yapıyor.
Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte yer alan bölge, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Polis ve jandarma ekipleri ise ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin vermiyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz