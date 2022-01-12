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Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

12.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda etkili olan kar nedeniyle ekipler çalışma yapıyor.

Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte yer alan bölge, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin vermiyor.

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