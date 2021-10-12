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Domaniç Dağları'nda sonbahar renkleri

12.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domaniç Dağları'nda sonbahar renkleri

Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan oksijen zengini Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Eşsiz manzaralar sunan ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Sonbaharın doğaya yansıyan sarı ve yeşil tonlarının görüldüğü Domaniç, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarınca yoğun olarak tercih ediliyor.

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