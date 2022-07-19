Domaniç yağlık ayçiçeğiyle sarıya büründü

Tarım ve Orman Bakanlığının yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için destekleme kapsamına aldığı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ekim alanı 200 dönümden 1800 dönüme çıkarıldı.

İlçede, yüzde 75'i hibe destekli bitkilerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre 400 ton rekolte beklendiğini söyledi.

İlçede genelinde 1800 dönüm alanın ekildiğini ve yapılan incelemelerde güzel verim alındığını belirten İpek, "Umuyoruz ki hedefimize ulaşırız ve ayçiçeği üretimi ilçemizin her köşesine yaygınlaşır. Güzel, hayırlı, bol kazançlar elde etmeyi temenni ediyorum." dedi.

Saruhanlar köyü Muhtarı Mehmet Ayverdi de en yüksek ekimin kendi köylerinde olduğunu aktardı.

Çiftçi Bülent Gündoğdu ise devletin verdiği teşvikle ekim yaptığını, dönümde 250 kilogram verim beklediğini dile getirdi.

Yüz dönüm yer ektiğini anlatan Gündoğdu, "Maşallah mahsulümüz verim olarak kuvvetli. Hasatta yaklaşık 15 ton çekirdek bekliyorum. Verilen teşviklerden, desteklemelerden Allah razı olsun, devletimiz sağ olsun. İnşallah bu sezonu bereketli geçirirsek seneye 3 bin-4 bin dönüm ekebilirim." ifadelerini kullandı.

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de 11 Mart'ta yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Karabük'ün Eskipazar, Kütahya'nın Domaniç ve Sivas'ın Hafik ilçeleri havzalarında yer alan ürünler güncellenmişti. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekiminin de desteklenmesine karar verilmişti.

