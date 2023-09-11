Domates ekti, okul yaptı

Müzik grubu ’Kargalar Kafeste’nin kurucusu Suat Kamçılı, Bodrum Kemikler köyünde yaşayan köylülerin kalplerini fethetti. Her şey 4 yıl önce başladı. Suat Kamçılı tarlasında yetiştirdiği organik sebze ve meyveleri, civardaki otellere sattı. Parasını 2019’dan bu yana biriktirdi. Tüm kazancıyla köydeki okulu, A’dan Z’ye yeniledi.

Kamçılı, okulun çatısından kapısına, basket potasından tuvaletine kadar değiştirdi, boyasını badanasını yaptırdı. Geçtiğimiz yıl 12 öğrencisi olan okulun bu sene öğrenci sayısı 20’ye çıktı. 71 yaşındaki eğitim gönüllüsü Suat Kamçılı "Gücüm yettiğince, çocuklar sağlıklı ortamda ders görsün istiyorum. Tarlamdan gelen tüm gelir eğitim için çocukların" dedi.

