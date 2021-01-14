Domates suyu faydaları saymakla bitmiyor!

Vitaminler kadar içindeki antioksidan ve mineraller sayesinde de bağışıklığı güçlendiren domates suyu türlü hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenir. Şifa kaynağı olan domates suyu düzenli içildiğinde vücut için pek çok fayda sağlar. Alternatif tıpta da kendine yer edinen bu meyvenin cilt için de olumlu etkileri bulunur.
Sağlıklı olmak adına alacağınız takviye ürünler yerine yaz aylarında hazırlayacağınız domates suyu ile kışın da vitamin ve mineral depolamaya devam edebilirsiniz.
Mevsiminde tüketilmesi gereken besinler arasında yer alan domates, yaz aylarında hazırlanacak domates konservesi ile kış boyunca tüketilmeye devam edilebilir. Hazırlaması da oldukça pratik olan domates konservesine zaman ayırmak istemeyenler domates suyunu hazırlayarak tüm kış faydalarından yararlanmak üzere kavanozlarla muhafaza ederek buzdolabında saklayabilirler.
Domates suyu, blenderda püre haline getirilebilir ya da katı meyve sıkacağında sıkılabilir. Ancak domatesin hafif ısıl işlem görmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir tencerede ısıtıldıktan sonra konserve şeklinde buzdolabında saklamak gerekir.
Hazırlaması kolay domates suyunun içinde likopen denilen yağda emilen bir antioksidan bulunur. Isıl işlem gördüğünde etkisi 10-15 kat kadar artar. Dolayısıyla likopeni daha fazla almak vücuttaki yağ emilimine yardımcı olur. Bu nedenle domates suyu tüketiminin düzenli olması büyük önem taşır. Ayrıca domates suyu faydaları arasında kan dolaşımını düzenlemesi de bulunur. Domates suyu ayrıca kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon gibi rahatsızlıklara karşı vücudu koruma görevini üstlenir.
Domates suyu faydaları saymakla bitmeyen bir besin olduğu kadar yemekleri lezzetlendirerek renk verdiği için de tercih edilir. Hazırlanacak hemen her yemekle birlikte kullanılabilecek domates suyu birbirinden nefis tatlar elde etmenize yardımcı olacaktır. İster pizza sosunda kullanacağınız domates sosunu et, köfte, balık, tavuk sosları için kullanabilir isterseniz makarna ve pilava renk verecek sos olarak tüketebilirsiniz. Fırında, tavada ya da tencerede hazırlayacağınız yemeklerin suyunu lezzetlendirecek domates suyu, hazırlayacağınız çeşitli çorbalara da çok yakışacaktı.