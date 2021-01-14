Domates suyu faydaları saymakla bitmiyor!

Vitaminler kadar içindeki antioksidan ve mineraller sayesinde de bağışıklığı güçlendiren domates suyu türlü hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenir. Şifa kaynağı olan domates suyu düzenli içildiğinde vücut için pek çok fayda sağlar. Alternatif tıpta da kendine yer edinen bu meyvenin cilt için de olumlu etkileri bulunur.

Sağlıklı olmak adına alacağınız takviye ürünler yerine yaz aylarında hazırlayacağınız domates suyu ile kışın da vitamin ve mineral depolamaya devam edebilirsiniz.

Mevsiminde tüketilmesi gereken besinler arasında yer alan domates, yaz aylarında hazırlanacak domates konservesi ile kış boyunca tüketilmeye devam edilebilir. Hazırlaması da oldukça pratik olan domates konservesine zaman ayırmak istemeyenler domates suyunu hazırlayarak tüm kış faydalarından yararlanmak üzere kavanozlarla muhafaza ederek buzdolabında saklayabilirler.

DOMATES SUYU NASIL YAPILIR?

Domates suyu, blenderda püre haline getirilebilir ya da katı meyve sıkacağında sıkılabilir. Ancak domatesin hafif ısıl işlem görmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir tencerede ısıtıldıktan sonra konserve şeklinde buzdolabında saklamak gerekir.