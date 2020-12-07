Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

Domates ve salatalık olmadan kahvaltı yapabilir misiniz? Birçoğumuz için alışkanlık haline gelen domates ve salatalık ikilisi aslında sağlığımızı tehlikeye atan yanlış sebze kombinasyonu.

'TÜM VÜCUDU ZEHİRLEYEBİLİR'

Bazı sebzeler farklı sindirim süresine sahiptir. Bu sebzeler birlikte tüketildiğinde ise bazı sindirim sorunlara yaşanabilir. Domates ve salatalık da bunlardan biridir. Sİndirim süresi farklı olan domates ve salatalığı beraber tükettiğinizde; biri tamamen sindirildiğinde, hafif malzemeler bağırsaktan geçecektir. Bu, karnınızda, tüm vücudu zehirleyebilecek yiyecek fermantasyonu ile sonuçlanır. Fermantasyon süreci, bağırsak problemlerinin yanı sıra midede gaz, şişkinlik ve ağrıya neden olabilir. Bu yüzden salatalık ve domates birlikte tüketilmemelidir.

Bu iki sebze mideye ulaştıklarında fermantasyon süreci başlar, karın boşluğunda sindirim için salınan asit birçok sindirim problemine neden olabilir.

BİRLİKTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN YİYECEK KOMBİNASYONLARI NELERDİR?

Et ve omlet, portakal suyu ve ekmek, karpuz ve peynir, muz ve süt, yoğurt ve ananas, peynir ve makarna kombinasyonlarından uzak durmanız tavsiye edilir.

