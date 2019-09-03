Domates yediğinizde sağlığınız için tehlike yaratabilecek 8 durum

Domatesin vücudumuza verebileceği bazı tehlikeli reaksiyonlar hakkında size bilgi vermeye geldik.

REFLÜYE NEDEN OLABİLİR

Domates, asidik bir yiyecektir. Bu sebeple gastrit ve gastroözofageal reflü hastalığı gibi mide problemleri olan kişilerde mide yanmasına neden olabilir. Sağlıklı bir mideye sahip olsanız bile aşırı tüketim sonucu yanma hissiyle karşılaşabilirsiniz.

EKLEM AĞRILARINA NEDEN OLABİLİR

Çok fazla domates yemek eklem ağrılarına neden olabilir. Bunun nedeni ise domatesin dokularda kalsiyum oluşturan, solanin adı verilen bir alkaloid olmasıdır. Çok fazla birikmesi sonucunda eklemlerde iltihaplanma, ağrı ve şişmeye neden olabilir.

BÖBREK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Domates, oksalat bakımından zengindir ve bu madde vücutta kolay bir şekilde metabolize edilemez. Vücuda fazla alımı sonucunda böbrek taşına neden olabilir. Domates ayrıca, böbrek fonksiyonlarını bozabilecek potasyum bakımından da zengindir. Böbrek sorunları yaşıyorsanız domatesten uzak durmanızda fayda var.

ALERJİK REAKSİYONLARI YAYGINDIR