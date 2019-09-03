Domates yediğinizde sağlığınız için tehlike yaratabilecek 8 durum

Domatesin vücudumuza verebileceği bazı tehlikeli reaksiyonlar hakkında size bilgi vermeye geldik.
REFLÜYE NEDEN OLABİLİR
Domates, asidik bir yiyecektir. Bu sebeple gastrit ve gastroözofageal reflü hastalığı gibi mide problemleri olan kişilerde mide yanmasına neden olabilir. Sağlıklı bir mideye sahip olsanız bile aşırı tüketim sonucu yanma hissiyle karşılaşabilirsiniz.
EKLEM AĞRILARINA NEDEN OLABİLİR
Çok fazla domates yemek eklem ağrılarına neden olabilir. Bunun nedeni ise domatesin dokularda kalsiyum oluşturan, solanin adı verilen bir alkaloid olmasıdır. Çok fazla birikmesi sonucunda eklemlerde iltihaplanma, ağrı ve şişmeye neden olabilir.
BÖBREK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR
Domates, oksalat bakımından zengindir ve bu madde vücutta kolay bir şekilde metabolize edilemez. Vücuda fazla alımı sonucunda böbrek taşına neden olabilir. Domates ayrıca, böbrek fonksiyonlarını bozabilecek potasyum bakımından da zengindir. Böbrek sorunları yaşıyorsanız domatesten uzak durmanızda fayda var.
ALERJİK REAKSİYONLARI YAYGINDIR
Domates içeriği sebebiyle bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle sıcak günlerde bebek ve çocuklar üzerinde bu etki daha çabuk gözükebilir.
İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMUNU TETİKLEYEBİLİR
Eğer irritabl bağırsak sendromundan muzdaripseniz domates, sendromun belirtilerini gerçekten tetikleyebilir. Bunlar arasında ishal, ağrılı kramplar, şişkinlik, kabızlık ve gaz problemleri görülebilir. Bu durumda domates ve domates sosu gibi asitli yiyeceklerden uzak durmak en iyisidir.
LİKOPENODERMİYE NEDEN OLABİLİR
Likopen, domateste bulunan bir pigment türüdür. Doğru miktarda tüketildiğinde kalp sağlığı için mükemmeldir ancak aşırı tüketimi likopenodermi olarak bilinen cilt renginin solmasına neden olabilir.
MESANE TAHRİŞİNE NEDEN OLABİLİR
Domates gibi asit içeriği yüksek olan yiyecekler mesanenizi tahriş edebilir. Eğer idrar tutamama şikayeti veya idrar sorunları yaşıyorsanız domates tüketimini sınırlandırmanızda fayda var.
ORGANİK OLMAYAN DOMATESLERDE YÜKSEK ORANDA PESTİSİT KALINTISI VARDIR
Organik olarak yetiştirilmeyen domatesler, en yüksek pestisit kalıntısı seviyesine sahip yiyeceklerden biridir. Bu kimyasallar sağlığınıza gerçekten zarar verebilir. En iyi çözüm ise organik domates tüketmektir.
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