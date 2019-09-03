YEMEK

Domates yediğinizde sağlığınız için tehlike yaratabilecek 8 durum

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Domates yemek sağlığımız için genellikle güvenli olsa da bazı durumlarda talihsiz bir şekilde yan etkilere neden olabilir. Siz de aşağıdaki belirtilerin bazılarını yaşıyorsanız 4 hafta boyunca domatesi diyetinizden çıkarabilir ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz.

Domates yediğinizde sağlığınız için tehlike yaratabilecek 8 durum

Domatesin vücudumuza verebileceği bazı tehlikeli reaksiyonlar hakkında size bilgi vermeye geldik.

REFLÜYE NEDEN OLABİLİR

Domates, asidik bir yiyecektir. Bu sebeple gastrit ve gastroözofageal reflü hastalığı gibi mide problemleri olan kişilerde mide yanmasına neden olabilir. Sağlıklı bir mideye sahip olsanız bile aşırı tüketim sonucu yanma hissiyle karşılaşabilirsiniz.

reflü

EKLEM AĞRILARINA NEDEN OLABİLİR

Çok fazla domates yemek eklem ağrılarına neden olabilir. Bunun nedeni ise domatesin dokularda kalsiyum oluşturan, solanin adı verilen bir alkaloid olmasıdır. Çok fazla birikmesi sonucunda eklemlerde iltihaplanma, ağrı ve şişmeye neden olabilir.

iStock-684056458

BÖBREK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Domates, oksalat bakımından zengindir ve bu madde vücutta kolay bir şekilde metabolize edilemez. Vücuda fazla alımı sonucunda böbrek taşına neden olabilir. Domates ayrıca, böbrek fonksiyonlarını bozabilecek potasyum bakımından da zengindir. Böbrek sorunları yaşıyorsanız domatesten uzak durmanızda fayda var.

böbrek

ALERJİK REAKSİYONLARI YAYGINDIR

Domates içeriği sebebiyle bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle sıcak günlerde bebek ve çocuklar üzerinde bu etki daha çabuk gözükebilir.

cilt

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMUNU TETİKLEYEBİLİR

Eğer irritabl bağırsak sendromundan muzdaripseniz domates, sendromun belirtilerini gerçekten tetikleyebilir. Bunlar arasında ishal, ağrılı kramplar, şişkinlik, kabızlık ve gaz problemleri görülebilir. Bu durumda domates ve domates sosu gibi asitli yiyeceklerden uzak durmak en iyisidir.

iStock-922017530 (12)

LİKOPENODERMİYE NEDEN OLABİLİR

Likopen, domateste bulunan bir pigment türüdür. Doğru miktarda tüketildiğinde kalp sağlığı için mükemmeldir ancak aşırı tüketimi likopenodermi olarak bilinen cilt renginin solmasına neden olabilir.

MESANE TAHRİŞİNE NEDEN OLABİLİR

Domates gibi asit içeriği yüksek olan yiyecekler mesanenizi tahriş edebilir. Eğer idrar tutamama şikayeti veya idrar sorunları yaşıyorsanız domates tüketimini sınırlandırmanızda fayda var.

ORGANİK OLMAYAN DOMATESLERDE YÜKSEK ORANDA PESTİSİT KALINTISI VARDIR

Organik olarak yetiştirilmeyen domatesler, en yüksek pestisit kalıntısı seviyesine sahip yiyeceklerden biridir. Bu kimyasallar sağlığınıza gerçekten zarar verebilir. En iyi çözüm ise organik domates tüketmektir.

iStock-472779220 (1)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Üçüz kırmızı biber şaşırttıÜçüz kırmızı biber şaşırttı
Bilinmeyenleri anlattı! Gönül rahatlığıyla tüketilebilir mi?Bilinmeyenleri anlattı! Gönül rahatlığıyla tüketilebilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
domatesin zararları domatesin vücuda etkileri sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Bir ay boyunca her gün yiyen erkeklerde...

Bir ay boyunca her gün yiyen erkeklerde...

Almak için o ilçeye akın ediyorlar!

Almak için o ilçeye akın ediyorlar!

Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Sabahın erken saatlerinde yiyince bakın ne oluyor

Sabahın erken saatlerinde yiyince bakın ne oluyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu tatlıyı yemeyen pişman: İzmir bombası

Bu tatlıyı yemeyen pişman: İzmir bombası

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üçüz kırmızı biber şaşırttı

Üçüz kırmızı biber şaşırttı

Margarin hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler: Gönül rahatlığıyla tüketilebilir mi?

Bilinmeyenleri anlattı! Gönül rahatlığıyla tüketilebilir mi?

Elazığ’da kış için kurutmalık mesaisi başladı

Hollanda, Fransa, Almanya'dan bile almak için geliyorlar!

Sağlıklı beslenmede zeytinyağlı yemekler tercih ediliyor

60 yıldır hizmet veriyor! Hem lezzeti hem de temizliğiyle ünlü

Kardiyovasküler hastalıklara karşı kuruyemiş

Kardiyovasküler hastalıklara karşı kuruyemiş

Bir ay boyunca her gün mango yemenin 5 muazzam faydası

Bir ay boyunca her gün yiyen erkeklerde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.