SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Domenec Torrent'ten ilk basın toplantısında çarpıcı Fatih Terim sözleri! "O bir efsane ama..."

Domenec Torrent'ten ilk basın toplantısında çarpıcı Fatih Terim sözleri! "O bir efsane ama..."

16.01.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni teknik direkörü Domenec Torrent, Hatayspor'a 4-2 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Gelişmemiz gerekiyor" diyen İspanyol çalıştıcı, Fatih Terim'le ilgili de konuştu. Terim'den övgüyle bahseden Torrent, "Fatih Terim Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı hak eden bir insan." derken önemli ve kalıcı olanın kulüpler olduğunu belirtti.

Domenec Torrent'ten ilk basın toplantısında çarpıcı Fatih Terim sözleri! "O bir efsane ama..."

Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Domenec Torrent karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray'ın sahaya koyduğu oyunu değerlendiren Torrent, "Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük. Bu kez bekler fazla ileride kaldı ve Hatayspor açıklar yakaladı. Bunun sonucunda goller geldi. Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

20220116_2_51751934_72592429

"SADECE PEP GUARDIOLA'NIN YANINDAYKEN ASİSTANDIM"

1 günde 4 maç izlediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Şu anki teknolojiyi düşündüğümüzde, tarihler benim için önemli değil. Galatasaray'la neler yapabileceğimiz önemli. Bugünün teknolojisiyle, ben bir gün içinde dört maç izleyebiliyorum. Hatayspor'u net şekilde biliyorduk, nasıl oynadıklarından ve neler yaptıklarından haberimiz vardı. Sadece Pep Guardiola'nın yanındayken asistandım. Ondan öncesinde de teknik direktör olarak görev yaptım, sonrasında da. Sadece yaklaşık 1,5 sene asistan antrenörlük yapmıştım." ifadelerini kullandı.

20220116_2_51751969_72592527

"FUTBOLDA EN ÖNEMLİSİ KULÜPLERDİR"

Fatih Terim'le ilgili de konuşan Torrent, "Fatih Terim Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı hak eden bir insan. Ancak futbolda en önemlisi kulüplerdir, kulüpler kalıcıdır. Kendimi Terim ile karşılaştırma veya rekabet etme gibi bir durumda görmüyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Galatasaray'da Hatay mağlubiyeti sonrası isyan bayrakları çekildi: Bunun bedelini herkes öderGalatasaray'da Hatay mağlubiyeti sonrası isyan bayrakları çekildi: Bunun bedelini herkes öder
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yeni PCR testi genelgesi!

Yeni PCR testi genelgesi!

Fenerbahçeliler saç baş yoldu! Belçika, Frey'in müthiş başarısını konuşuyor

Fenerbahçeliler saç baş yoldu! Belçika, Frey'in müthiş başarısını konuşuyor

Galatasaray'da Kerem'in akıllara durgunluk veren golü sosyal medyayı yıktı! Herkes aynı videoyu paylaşıyor

Galatasaray'da Kerem'in akıllara durgunluk veren golü sosyal medyayı yıktı! Herkes aynı videoyu paylaşıyor

Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcunun kaderi Torrent'le de değişmedi

Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcunun kaderi Torrent'le de değişmedi

Son dakika: Galatasaray'da hoca değişti, sonuç değişmedi! Aslan, Hatay deplasmanında 3 puan bıraktı

Son dakika: Galatasaray'da hoca değişti, sonuç değişmedi! Aslan, Hatay deplasmanında 3 puan bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Kimse bunu beklemiyordu!

Kimse bunu beklemiyordu!

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.