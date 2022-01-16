Domenec Torrent'ten ilk basın toplantısında çarpıcı Fatih Terim sözleri! "O bir efsane ama..."

Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Domenec Torrent karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray'ın sahaya koyduğu oyunu değerlendiren Torrent, "Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük. Bu kez bekler fazla ileride kaldı ve Hatayspor açıklar yakaladı. Bunun sonucunda goller geldi. Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

"SADECE PEP GUARDIOLA'NIN YANINDAYKEN ASİSTANDIM"

1 günde 4 maç izlediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Şu anki teknolojiyi düşündüğümüzde, tarihler benim için önemli değil. Galatasaray'la neler yapabileceğimiz önemli. Bugünün teknolojisiyle, ben bir gün içinde dört maç izleyebiliyorum. Hatayspor'u net şekilde biliyorduk, nasıl oynadıklarından ve neler yaptıklarından haberimiz vardı. Sadece Pep Guardiola'nın yanındayken asistandım. Ondan öncesinde de teknik direktör olarak görev yaptım, sonrasında da. Sadece yaklaşık 1,5 sene asistan antrenörlük yapmıştım." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA EN ÖNEMLİSİ KULÜPLERDİR"

Fatih Terim'le ilgili de konuşan Torrent, "Fatih Terim Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı hak eden bir insan. Ancak futbolda en önemlisi kulüplerdir, kulüpler kalıcıdır. Kendimi Terim ile karşılaştırma veya rekabet etme gibi bir durumda görmüyorum." dedi.

