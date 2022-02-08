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SON DAKİKA: Domenec Torrent, Yılmaz Vural ile aynı kaderi yaşayacak! Bileti kesildi Sabri Sarıoğlu sürprizi...

08.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burak Elmas yönetimi, Fatih Terim'in görevine son verdikten sonra Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti. Torrent yönetimindeki Galatasaray, ligde ilk üç maçta puan alamadı. Sarı kırmızılılar Torrent yönetimindeki ilk puanını Alanya deplasmanında aldı. Kayseri maçı kazanılamazsa Torrent'in görevine son verilecek.

SON DAKİKA: Domenec Torrent, Yılmaz Vural ile aynı kaderi yaşayacak! Bileti kesildi Sabri Sarıoğlu sürprizi...

Son dakika Galatasaray haberleri... İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Yılmaz Vural ile aynı kaderi yaşayabilir. Yılların tecrübesi Yılmaz Vural, Gençlerbirliğini çalıştırdığı dönemde çok kısa süre görevde kalmış, daha sonra İlhan Cavcav tarafından görevden alınmıştı. Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasından 3 puan alamazsa veda gelebilir...

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SON DAKİKA: TORRENT'İN BİLETİ KESİLDİ! İŞTE İLK ADAYLAR...

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent'in bileti kesildi. Göreve geldikten sonra Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a kaybeden Galatasaray, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı.

Torrent'in futbol anlayışı yönetimi memnun etmedi. Özellikle Alanya deplasmanında rakip on kişi kaldıktan sonra oyuncu değişikliklerinde geç kalınması camiayı huzursuz etti. Torrent yerine yerli bir teknik adamla yola devam edilecek.

YA BÜLENT KORKMAZ YA OKAN BURUK!

Torrent sonrasında düşünülen ilk isim Okan Buruk! Okan Buruk, daha önce Başakşehir'i şampiyon yapmıştı. Bülent Korkmaz da geçmiş dönemde Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Son olarak Alanyaspor'da görev yapan Bülent Korkmaz aktif olarak bir takımda çalışmıyor.

SABRİ SARIOĞLU GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

Burak Elmas yönetimi Sabri Sarıoğlu'na da teknik ekipte yer vermek istiyor. Arda Turan'dan beklenen 'ağabey' modelini Sabri Sarıoğlu'na emanet edecek yönetim yeni hocayı belirleyince Sabri'ye teklif yapacak.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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