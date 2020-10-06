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Dominic Thiem, Roland Garros'a çeyrek finalde veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.10.2020 21:57 | Son Güncelleme

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, çeyrek finalde elendi.

Dominic Thiem, Roland Garros'a çeyrek finalde veda etti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde, bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Avusturyalı Dominic Thiem ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman karşılaştı.

Schwartzman, 5 saat 8 dakika süren mücadeleyi 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Arjantinli tenisçi, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile İtalyan Jannik Sinner arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

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