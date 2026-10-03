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Hakem Alper Ulusoy'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı! İsim isim saydı: Hesapları incelensin

"Hakemler dosyası" soruşturmasında ifadesine ulaşılan hakem Alper Ulusoy, eski MHK yönetimi ile bazı basın mensupları arasında yakın ilişki olduğunu öne sürdü. Adının hedef alındığını belirten Ulusoy, gazetecilerin banka hesaplarının ve maddi çıkarlarının incelenmesini talep etti.

Hakem Alper Ulusoy'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı! İsim isim saydı: Hesapları incelensin
Emre Şen

İstanbul merkezli yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ederken, hakem Alper Ulusoy'un savcılık ve hakimlik aşamasındaki ifadeleri ortaya çıktı. Dönemin Merkez Hakem Kurulu ile olan ilişkilerine değinen Ulusoy, Tahkim Kurulu kararıyla hakemliğe döndükten sonra sistematik bir şekilde mesnetsiz ithamlara maruz kaldığını savundu.

BASIN MENSUPLARINI HEDEF ALDI

Hakem Alper Ulusoy un mahkeme ifadesi ortaya çıktı! İsim isim saydı: Hesapları incelensin 1

O dönemdeki MHK yönetimi ile yakın arkadaşlık ilişkisi içinde olduklarını öğrendiği bazı basın mensuplarının şahsına yönelik algı manipülasyonunu üstlendiği kanaatinde olduğunu belirten Alper Ulusoy, bu kişilerin hiçbir zaman kendisiyle iletişime geçip bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden gerçek dışı haberler yaptığını ifade etti. İfadesinde Erman Toroğlu, Barış Yurduseven, Bünyamin Gezer ve Ali Fuat Duatepe isimli gazetecilerin sürekli olarak kendisine karşı asılsız ithamlarda bulunduğunu, buna karşın aynı kişilerin söz konusu MHK üyeleri için her zaman olumlu ifadeler kullandığını öne sürdü.

HESAPLARIN VE İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Hakem Alper Ulusoy un mahkeme ifadesi ortaya çıktı! İsim isim saydı: Hesapları incelensin 2

Yargı makamlarından taleplerde bulunan Ulusoy, basındaki yakın ilişkilerin tüm detaylarıyla araştırılmasını istedi. Adı geçen gazetecilerin banka hesapları dâhil olmak üzere soruşturulmasını, MHK ile aralarındaki maddi ve manevi çıkarların tespit edilmesini talep eden Ulusoy, ayrıca bu kişilerin yurt dışından kendilerine maddi çıkar sağlayacak şekilde uygun fiyatlı gayrimenkul alıp almadıklarının incelenmesini ve şahsıyla ilgili ellerinde herhangi bir belge mevcutsa bunu kanıtlamalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Alper Ulusoy tff
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