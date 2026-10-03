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TFF'den flaş açıklama: Yeni kurul atanıncaya kadar atamaları aynı MHK yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yeni kurul oluşturulana kadar görev yapacak isimleri açıkladı. Buna göre 6, 7 ve 8 Ekim'deki Ziraat Türkiye Kupası maçlarının atamalarını Hikmet Öksüzoğlu ve mevcut üyeler gerçekleştirecek.

TFF'den flaş açıklama: Yeni kurul atanıncaya kadar atamaları aynı MHK yapacak
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), devam eden adli süreç ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından resmi bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

YENİ KURUL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TFF den flaş açıklama: Yeni kurul atanıncaya kadar atamaları aynı MHK yapacak 1

Yaşanan gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, yeni başkan ve üyelerin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

ŞAŞIRTAN KARAR! MEVCUT MHK ATAMALARI YAPMAYA DEVAM EDECEK

TFF den flaş açıklama: Yeni kurul atanıncaya kadar atamaları aynı MHK yapacak 2

Yeni MHK'nin atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarının geçici bir heyet tarafından yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda atamaları; MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin gerçekleştirecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF den flaş açıklama: Yeni kurul atanıncaya kadar atamaları aynı MHK yapacak 3

"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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