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Domuz sürüsünden kaçarken atladığı Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçirdi

20.09.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domuz sürüsünden kaçarken atladığı Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, domuz sürüsünden kurtulmak için Kızılırmak Nehri'ne atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ürfet Gülpınar ile Faruk Kızılkaya, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi Kavaklı mevkisi Tekke köprüsü altında balık avladıkları esnada domuz sürüsüyle karşılaştı.

Domuzlardan kurtulmak isteyen 66 yaşındaki Ürfet Gülpınar, Kızılırmak Nehri'ne atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren Gülpınar, arkadaşı Kızılkaya ve çevredekiler tarafından ırmaktan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülpınar, ilçeye gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Numune Hastanesinde tedavi altına alınan Gülpınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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