Domuza çarpan araç takla attı

Edinilen bilgilere göre Taşlıçay ilçesinden Ağrı’ya doğru seyir halinde olan araç sürücüsü, karanlıkta önüne önüne çıkan domuza çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla atarken domuz telef oldu. Sürücünün sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.
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