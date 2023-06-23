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Domuza çarpan araç takla attı

23.06.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da önüne çıkan domuza çarpan araç takla attı, domuz telef oldu.

Domuza çarpan araç takla attı

Edinilen bilgilere göre Taşlıçay ilçesinden Ağrı’ya doğru seyir halinde olan araç sürücüsü, karanlıkta önüne önüne çıkan domuza çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla atarken domuz telef oldu. Sürücünün sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.


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